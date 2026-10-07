Bản Xèo: Để những tuyến đường nối dài thôn, bản

Những ngày này, tuyến đường trục Cửa Cải (thôn Mường Vi, xã Bản Xèo) rộn ràng không khí thi công. Để bố trí nhân lực, thôn chia thành 20 tổ, mỗi tổ 10 người luân phiên tham gia.

Ông Hoàng Văn Suối ở thôn Mường Vi cho biết: “Khi có chủ trương mở rộng, làm đường bê tông, bà con đều phấn khởi. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ trong thôn sẵn sàng hiến đất, góp ngày công vì đường làm xong thì chính người dân chúng tôi được hưởng lợi”.

Tuyến đường trục Cửa Cải dài 1.389 m, nền đường được mở rộng từ 5 m lên 6 m; mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5 m, dày 20 cm; đồng thời đầu tư hệ thống cống, rãnh thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư công trình là 2,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,74 tỷ đồng; tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp 880 triệu đồng; ngân sách xã 40 triệu đồng và Nhân dân đóng góp 140 triệu đồng.

Ông Vương Mạnh Tuấn - Bí thư Chi bộ thôn Mường Vi chia sẻ: “Chúng tôi xác định phải để người dân hiểu rõ làm đường trước hết là phục vụ chính đời sống, sản xuất của bà con. Vì vậy, ngoài họp thôn, cán bộ, đảng viên đến từng hộ để trao đổi, vận động. Khi hiểu được lợi ích của công trình, các hộ đều đồng tình, hưởng ứng, từ hiến đất đến góp ngày công với mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành”.

Do địa hình chia cắt, nhiều tuyến đường ở các thôn vùng cao của xã Bản Xèo được xây dựng từ nhiều năm trước đã xuống cấp, trong khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản ngày càng tăng.

Qua rà soát nhu cầu thực tế, năm 2026, xã triển khai cải tạo, nâng cấp, mở rộng 6 tuyến giao thông nông thôn. Các tuyến được mở rộng nền đường tối thiểu từ 5 đến 6 m, mặt đường bê tông xi măng rộng từ 3 đến 3,5 m, dày từ 18 đến 20 cm. Hệ thống thoát nước ngang, dọc và các hạng mục an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ, phù hợp điều kiện địa hình từng khu vực. Tổng chiều dài các tuyến khoảng 7,4 km với tổng mức đầu tư hơn 15,6 tỷ đồng, trong đó, tổ chức, cá nhân và Nhân dân tự nguyện đóng góp gần 5,7 tỷ đồng.

Cùng với nguồn lực Nhà nước, sự tham gia từ cơ sở đã giúp địa phương có thêm điều kiện triển khai các công trình, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong quá trình thực hiện.

Với nguồn lực còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư lớn, thời gian qua, xã Bản Xèo ưu tiên những tuyến xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đi lại, sản xuất và đã được người dân kiến nghị nhiều lần.

Việc đầu tư cũng được tính toán theo hướng từng bước hoàn thiện kết nối giữa các khu dân cư, bảo đảm công trình sau khi hoàn thành phát huy hiệu quả thiết thực. Đến nay, trong 6 tuyến đường được thi công giai đoạn 1 năm 2026, 2 tuyến đường Cô Đông và nội thôn Thành Sơn hoàn thành đã khẳng định hiệu quả bước đầu; 4 tuyến còn lại đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Xèo cho biết: “Nhu cầu đầu tư giao thông trên địa bàn còn rất lớn, vì vậy cùng với đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát những tuyến còn khó khăn để xây dựng phương án đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo".

Mục tiêu là từng bước mở rộng kết nối giữa các thôn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Xèo

Những tuyến đường được mở rộng, cứng hóa đang dần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng ở Bản Xèo. Không chỉ thuận lợi hơn cho đi lại, những con đường ấy còn mở rộng giao thương, đưa nông sản ra thị trường thuận lợi hơn, đồng thời, kết nối liên vùng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, xã hội cho các thôn vùng cao.