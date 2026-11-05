Bản Xèo bầu thành công 10 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031

Quang cảnh bầu trưởng thôn tại thôn Pa Cheo.

Đây là dịp để người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm đại diện cho cộng đồng dân cư. Mỗi lá phiếu thể hiện sự cân nhắc, tin tưởng và kỳ vọng của cử tri đối với người đứng đầu thôn trong nhiệm kỳ mới.

Cử tri biểu quyết nhất trí tham gia bỏ phiếu.

Toàn xã Bản Xèo có 1.800 hộ gia đình, tương ứng 1.800 tham gia bầu cử. Để người dân thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn, danh sách cử tri, thông tin người ứng cử và các văn bản liên quan được niêm yết công khai tại các thôn.

Hướng dẫn và kiểm tra hòm phiếu.

Cử tri bỏ phiếu bầu trưởng thôn.

Công tác chuẩn bị được xã Bản Xèo triển khai chu đáo với 10 tổ bầu cử, gồm 50 thành viên. Quy trình điều hành hội nghị, biểu quyết, kiểm phiếu và hoàn thiện hồ sơ được thực hiện thống nhất. Các thôn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh tuyên truyền và bảo đảm an ninh, trật tự, giúp các hội nghị diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, đúng quy định.

Việc bầu thành công 10 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ phiếu bầu cao thể hiện sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng cộng đồng. Đây cũng là động lực để đội ngũ trưởng thôn nêu cao trách nhiệm, gắn bó với bà con, cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.