Bản Xèo bầu thành công 10 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031
Ngày 5/11, trong không khí phấn khởi, dân chủ, cử tri đại diện các hộ gia đình tại 10/10 thôn trên địa bàn xã Bản Xèo tham gia hội nghị bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, cả 10 thôn đều bầu thành công trưởng thôn, với tỷ lệ phiếu bầu cho người trúng cử đạt trên 90% trở lên.
Đây là dịp để người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm đại diện cho cộng đồng dân cư. Mỗi lá phiếu thể hiện sự cân nhắc, tin tưởng và kỳ vọng của cử tri đối với người đứng đầu thôn trong nhiệm kỳ mới.
Toàn xã Bản Xèo có 1.800 hộ gia đình, tương ứng 1.800 tham gia bầu cử. Để người dân thuận tiện tìm hiểu, lựa chọn, danh sách cử tri, thông tin người ứng cử và các văn bản liên quan được niêm yết công khai tại các thôn.
Công tác chuẩn bị được xã Bản Xèo triển khai chu đáo với 10 tổ bầu cử, gồm 50 thành viên. Quy trình điều hành hội nghị, biểu quyết, kiểm phiếu và hoàn thiện hồ sơ được thực hiện thống nhất. Các thôn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh tuyên truyền và bảo đảm an ninh, trật tự, giúp các hội nghị diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, đúng quy định.
Việc bầu thành công 10 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ phiếu bầu cao thể hiện sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng cộng đồng. Đây cũng là động lực để đội ngũ trưởng thôn nêu cao trách nhiệm, gắn bó với bà con, cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ban-xeo-bau-thanh-cong-10-truong-thon-nhiem-ky-2026-2031-post913677.html