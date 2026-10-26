Bán xe vẫn giữ được biển số nhưng chủ xe cần nhớ mốc thời gian này

Nhiều người cho rằng sau khi bán xe, biển số định danh vẫn được giữ lại cho mình nên chưa chú ý đến thời hạn đăng ký phương tiện mới. Đặc biệt, với những người sở hữu biển số đẹp, việc bỏ lỡ thời hạn có thể khiến họ mất cơ hội đăng ký lại biển số đó cho xe khác.

Theo hướng dẫn của Cục CSGT (Bộ Công an), biển số định danh được quản lý theo mã định danh của chủ xe, không phải là số căn cước công dân. Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện và dữ liệu đăng ký xe.

Khi bán, tặng cho hoặc chuyển nhượng phương tiện, chủ xe có trách nhiệm thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe theo quy định. Biển số được thu hồi sẽ được cơ quan đăng ký xe giữ lại cho chủ xe để đăng ký cho phương tiện khác thuộc quyền sở hữu của người đó.

Tuy nhiên, thời hạn giữ lại biển số không phải là vô thời hạn. Theo quy định, biển số định danh được giữ trong 5 năm kể từ ngày thu hồi. Nếu hết thời hạn này mà chủ xe chưa đăng ký biển số cho phương tiện khác, biển số sẽ được đưa vào kho biển số để cấp theo quy định. Khi đó, chủ xe cũ không còn được bảo đảm quyền đăng ký lại chính biển số đã được giữ trước đó.

Đây là điều người dân cần lưu ý, nhất là những người đang sở hữu biển số có dãy số đẹp hoặc mang ý nghĩa riêng. Việc chậm trễ làm thủ tục đăng ký xe mới có thể khiến chủ xe bỏ lỡ cơ hội tiếp tục sử dụng biển số mình mong muốn.

Nhiều người sở hữu biển số đẹp muốn giữ lại sau khi bán xe nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội nếu quá thời hạn đăng ký phương tiện mới. (Ảnh minh hoạ)

Một điểm đáng chú ý khác là mỗi biển số định danh được quản lý tương ứng với từng phương tiện. Vì vậy, một người có thể sở hữu nhiều phương tiện và được quản lý nhiều biển số định danh theo quy định, chứ không phải mỗi người chỉ được có một biển số duy nhất.

Đối với biển số đã cấp trước ngày 15/8/2023, biển số gồm 5 chữ số được xác định là biển số định danh của chủ xe nếu chưa thực hiện thủ tục thu hồi. Trong khi đó, biển số gồm 3 hoặc 4 chữ số vẫn được tiếp tục sử dụng, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu đổi hoặc thuộc diện phải đổi, cấp lại theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi chuyển nhượng phương tiện; không tự ý mua bán, chuyển nhượng biển số định danh kèm theo xe trái quy định. Việc tuân thủ thủ tục giúp bảo đảm quyền lợi của chủ xe, đồng thời hạn chế những vướng mắc về đăng ký và trách nhiệm liên quan đến phương tiện sau khi mua bán.

Các quy định về đăng ký, quản lý biển số xe được thực hiện theo Thông tư số 79/2024/TT-BCA và các văn bản sửa đổi, bổ sung, trong đó có Thông tư số 51/2025/TT-BCA.