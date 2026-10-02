Bán xe từ lâu, vì sao thông tin phạt nguội vẫn tên chủ cũ?

Hỏi: Tôi thấy có trường hợp đã bán xe cho người khác từ nhiều năm trước, nhưng thông tin phương tiện vẫn hiển thị trên ứng dụng VneTraffic của chủ cũ. Nhiều chủ phương tiện còn bị phạt nguội dù xe đã bán. Vậy, chủ xe đã bán cần làm gì để không bị xử phạt?

Nguyễn Hoàng Linh (Hà Nội)

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) trả lời:

Nếu chủ xe đã chuyển quyền sở hữu phương tiện cho người khác mà chưa làm thủ tục khai báo, thông tin về phương tiện đó vẫn hiển thị gắn với thông tin trên hệ thống định danh của chủ cũ. Ảnh minh hoạ

Theo Thông tư số 79/2024 của Bộ Công an, khi chuyển nhượng, trao đổi, cho, tặng hoặc để thừa kế xe, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không giao cho người nhận chuyển quyền sở hữu. Chủ xe cần nộp các giấy tờ nêu trên cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, người đang đứng tên trên chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi biển số.

Nếu quá thời hạn 30 ngày đó mà chủ xe chưa làm thủ tục thu hồi, hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho người mua làm thủ tục thu hồi, người có thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trước khi giải quyết thủ tục.

Đối với người mua làm thủ tục sang tên, sau khi cơ quan đăng ký xe hoàn thành thủ tục thu hồi, người nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký sang tên để được cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Như vậy, nếu chủ xe đã chuyển quyền sở hữu phương tiện cho người khác mà chưa làm thủ tục khai báo, thông tin về phương tiện đó vẫn hiển thị gắn với thông tin trên hệ thống định danh của chủ cũ.

Để tránh bị xử lý, chủ xe cần thực hiện theo đúng trình tự: Lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu; người bán làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số; người mua làm thủ tục đăng ký sang tên.