Bán xe máy 10 năm vẫn đứng tên trên VNeID: CSGT hướng dẫn cách xử lý

Theo phản ánh trên báo chí gần đây, không ít người bán xe máy từ 5-10 năm trước, thậm chí lâu hơn, nhưng khi kiểm tra VNeID vẫn thấy phương tiện đứng tên mình. Một số trường hợp chỉ giao xe và giấy đăng ký cho người mua, không thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số; sau nhiều năm, họ không còn liên lạc với người mua và cũng không biết chiếc xe đã được chuyển nhượng qua bao nhiêu người.

Trước tình trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM hướng dẫn người dân chủ động kiểm tra thông tin phương tiện trên VNeID, VNeTraffic. Nếu phát hiện xe đã bán nhưng vẫn đứng tên mình, người dân cần đến cơ quan đăng ký xe trình báo, cung cấp những thông tin còn nhớ về phương tiện và quá trình mua bán để được hướng dẫn xác minh, cập nhật dữ liệu.

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Đã bán xe lâu năm, không còn giấy tờ mua bán thì làm gì?

Với trường hợp đã bán xe từ lâu, không biết người mua hiện tại là ai hoặc phương tiện đang ở đâu, người đứng tên đăng ký nên chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe để trình báo.

Khi làm việc, cần cung cấp thông tin nhận diện phương tiện như biển số, số khung, số máy nếu còn nhớ; thời điểm và địa điểm bán xe; thông tin người mua, giấy tờ mua bán hoặc các bằng chứng liên quan nếu còn lưu giữ.

Người dân cũng nên trình bày rõ việc đã giao xe, giấy đăng ký cho người mua nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số. Những thông tin này là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn bước tiếp theo.

Trường hợp không còn hợp đồng hoặc không xác định được người đang sử dụng xe, người dân không nên tự suy đoán hoặc khai thông tin không chắc chắn.

Theo hướng dẫn của CSGT TP.HCM, việc chủ động trình báo giúp cơ quan đăng ký xe có thêm thông tin để rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu sát với thực tế. Tuy nhiên, việc trình báo không đồng nghĩa thông tin trên hệ thống sẽ tự động được xóa ngay; kết quả xử lý phụ thuộc hồ sơ, thông tin xác minh và quy định áp dụng đối với từng trường hợp.

Đối với phương tiện đã qua nhiều lần mua bán nhưng chưa sang tên, Bộ Công an cũng đã có hướng dẫn về thủ tục đăng ký xe qua nhiều chủ.

Theo đó, người đang sử dụng xe có thể liên hệ cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe để thực hiện thủ tục thu hồi, sau đó đăng ký sang tên tại cơ quan đăng ký xe nơi mình cư trú theo quy định.

Hồ sơ cụ thể phụ thuộc việc người đang sử dụng còn hay không còn giấy tờ chuyển quyền sở hữu của chủ xe trước đó và của người bán cuối cùng.

Vì sao không nên để xe đã bán tiếp tục đứng tên mình?

Khi thông tin đăng ký chưa được cập nhật, người đứng tên cũ có thể được cơ quan chức năng liên hệ để xác minh nếu phương tiện bị ghi nhận vi phạm giao thông, liên quan đến tai nạn hoặc vụ việc cần điều tra. Việc được liên hệ xác minh không đồng nghĩa người đứng tên cũ mặc nhiên phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của người đang sử dụng xe; trách nhiệm cụ thể cần được xác định dựa trên hồ sơ, diễn biến vụ việc và quy định pháp luật.

Dù vậy, để phương tiện tiếp tục đứng tên mình trong thời gian dài có thể khiến việc chứng minh quá trình chuyển nhượng trở nên khó khăn hơn, nhất là khi người bán không còn hợp đồng, giấy biên nhận hoặc thông tin liên lạc của người mua. Vì thế, việc trình báo sớm và lưu giữ các chứng cứ còn lại là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính người đã bán xe.

Theo thủ tục đăng ký xe được công bố trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe có trách nhiệm làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu. Nếu quá thời hạn mà chưa thực hiện, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định trước khi giải quyết thủ tục thu hồi.

Quy định cũng yêu cầu chủ xe giữ lại giấy chứng nhận đăng ký và biển số để nộp khi làm thủ tục thu hồi, thay vì giao lại cho người mua. Sau khi hoàn tất thu hồi, người nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký sang tên theo quy định.

Với những giao dịch đã diễn ra từ nhiều năm trước, người dân không nên mặc định rằng không còn giấy tờ thì không thể xử lý. Cách phù hợp là liên hệ cơ quan đăng ký xe, khai báo trung thực quá trình mua bán và cung cấp mọi thông tin, chứng cứ còn có thể thu thập được. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ hồ sơ cụ thể để hướng dẫn giải quyết.