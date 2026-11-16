Bán xe không thu hồi đăng ký, biển số: Mức phạt cao nhất 12 triệu đồng

Việc mua bán, cho, tặng phương tiện giao thông diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, không ít người chỉ giao xe, nhận tiền hoặc lập giấy tờ chuyển nhượng mà bỏ qua thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và đăng ký sang tên.

CSGT cảnh báo, tuyên truyền người dân về những phiền phức khi bán xe, cho xe, tặng xe không làm thủ tục thu hồi.

Đây là thiếu sót có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý kéo dài. Dù phương tiện đã được giao cho người khác sử dụng, thông tin đăng ký vẫn chưa được cập nhật theo quy định. Người đứng tên cũ vì thế vẫn phải thực hiện trách nhiệm của chủ xe trong những trường hợp pháp luật quy định.

Không thu hồi đăng ký, biển số có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Theo điểm b khoản 5 Điều 6 Thông tư 79/2024/TT-BCA của Bộ Công an, khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc để thừa kế xe, chủ xe đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký phải làm thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu.

Chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký và biển số, không giao cho người nhận chuyển quyền sở hữu. Các giấy tờ này được nộp cho cơ quan đăng ký xe khi thực hiện thủ tục thu hồi.

Nếu quá thời hạn trên mà chưa thực hiện thủ tục, người có thẩm quyền sẽ xử phạt vi phạm hành chính trước khi giải quyết hồ sơ thu hồi. Trường hợp chủ xe không đến làm thủ tục, cơ quan chức năng vẫn lập biên bản vi phạm đối với người đứng tên đăng ký và tiến hành xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, khoản 7 Điều 6 Thông tư 79/2024/TT-BCA quy định tổ chức, cá nhân đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe khi chưa thực hiện thủ tục thu hồi đối với trường hợp phải thu hồi.

Mức phạt được quy định tại Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với ô tô, cá nhân là chủ xe không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số bị phạt từ 4–6 triệu đồng. Mức phạt đối với tổ chức là từ 8–12 triệu đồng.

Đối với xe máy, cá nhân vi phạm cũng bị phạt từ 4–6 triệu đồng; tổ chức bị phạt từ 8–12 triệu đồng.

Như vậy, cá nhân bán xe nhưng không thực hiện thủ tục thu hồi có thể bị phạt đến 6 triệu đồng. Mức phạt cao nhất 12 triệu đồng áp dụng đối với tổ chức vi phạm.

Người mua không sang tên cũng có thể bị xử phạt

Trách nhiệm không chỉ thuộc về người bán hoặc người cho, tặng phương tiện. Người nhận chuyển quyền sở hữu cũng phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên theo quy định.

Theo điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cá nhân là chủ xe máy không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi thay đổi chủ xe bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt từ 1,6–2 triệu đồng.

Đối với ô tô, hành vi không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi thay đổi chủ xe bị xử phạt theo điểm h khoản 7 Điều 32. Cá nhân bị phạt từ 4–6 triệu đồng; tổ chức bị phạt từ 8–12 triệu đồng.

Đáng chú ý, điểm e khoản 6 Điều 32 Nghị định này xác định: đối với phương tiện chưa làm thủ tục cấp mới đăng ký, biển số hoặc chưa đăng ký trong trường hợp thay đổi chủ xe, cá nhân, tổ chức đã mua, nhận chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc thừa kế là đối tượng bị áp dụng xử phạt như chủ phương tiện.

Quy định này xác định rõ trách nhiệm của người nhận chuyển quyền sở hữu. Việc nhận xe và đưa vào sử dụng không thay thế nghĩa vụ đăng ký sang tên.

Vì vậy, người mua cần chủ động hoàn tất thủ tục sau khi nhận chuyển quyền sở hữu. Không nên chỉ giao nhận tiền và phương tiện rồi sử dụng kéo dài mà chưa cập nhật thông tin đăng ký.

Xe đã bán nhưng bị phạt nguội, ai chịu trách nhiệm?

Người dân đi nộp phạt nguội (Ảnh: Phạm Hải).

Một trong những rủi ro dễ phát sinh là phương tiện đã chuyển giao cho người khác nhưng vẫn mang thông tin đăng ký của chủ cũ.

Khi phương tiện bị ghi nhận vi phạm qua hệ thống camera hoặc thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cơ quan chức năng có thể gửi thông báo đến người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và những cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo khoản 8 Điều 47 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với cơ quan chức năng để xác định người trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp chủ phương tiện là cá nhân, nếu không hợp tác, không chứng minh hoặc không giải trình được mình không phải người điều khiển phương tiện thì có thể bị xử phạt đối với hành vi vi phạm được phát hiện. Đối với tổ chức, nếu không phối hợp xác định được người điều khiển, tổ chức cũng có thể bị xử phạt, trừ trường hợp phương tiện bị chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép.

Do đó, người đã bán xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi cần lưu giữ giấy tờ mua bán, biên bản giao nhận, chứng từ thanh toán và thông tin người nhận xe. Đây là những tài liệu quan trọng để phối hợp xác minh khi phát sinh vụ việc.

Cần phân biệt việc bị xử phạt do không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số với trách nhiệm đối với hành vi vi phạm giao thông do người khác điều khiển. Người đứng tên cũ không mặc nhiên phải nộp phạt thay người trực tiếp điều khiển, nhưng phải thực hiện nghĩa vụ phối hợp và chứng minh, giải trình theo quy định.

Bán xe phải thu hồi, mua xe phải sang tên

Để tránh phát sinh tranh chấp và trách nhiệm pháp lý, người dân cần thực hiện đầy đủ thủ tục khi chuyển quyền sở hữu phương tiện.

Đối với người bán, cho hoặc tặng xe, cần lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu rõ ràng, giữ lại giấy chứng nhận đăng ký và biển số, sau đó thực hiện thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày.

Đối với người mua hoặc nhận xe, cần thực hiện thủ tục đăng ký sang tên sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi. Người nhận chuyển quyền sở hữu nên yêu cầu bên bán phối hợp hoàn thiện hồ sơ, tránh tình trạng xe đã giao nhận nhưng giấy tờ vẫn đứng tên chủ cũ.

Trường hợp đã bán, cho hoặc tặng xe nhưng chưa làm thủ tục thu hồi, người đứng tên cũ cần chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn giải quyết. Đồng thời, cần cung cấp những giấy tờ, chứng cứ còn lưu giữ về việc chuyển giao phương tiện.

Với những phương tiện đã qua nhiều lần mua bán, hồ sơ không còn đầy đủ, người đang sử dụng xe cần liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn theo thủ tục xử lý riêng. Không nên tự ý lập giấy tờ hoặc kê khai sai sự thật về quá trình chuyển nhượng.

Một chiếc xe đã được chuyển giao nhưng giấy tờ vẫn đứng tên chủ cũ có thể kéo theo nhiều phiền phức. Vì vậy, người dân cần nhớ: bán, cho, tặng xe phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số; nhận xe phải đăng ký sang tên theo quy định.