Bán xe 5 năm nhưng vẫn đứng tên trên VNeTraffic, chủ cũ cần làm gì?

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, một người dân phản ánh đã bán xe máy khoảng 5 năm trước, có hợp đồng chuyển nhượng và giao giấy tờ xe cho người mua. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên ứng dụng VNeTraffic, người này phát hiện phương tiện vẫn đăng ký dưới tên mình do người mua chưa thực hiện thủ tục sang tên.

Phòng CSGT cho biết, theo khoản 5 Điều 6 Thông tư 79/2024/TT-BCA, khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thực hiện thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu.

Do đó, việc đã bán xe nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi có thể khiến thông tin phương tiện vẫn được quản lý theo tên chủ cũ trên hệ thống đăng ký xe.

Để thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, người dân cần có các giấy tờ theo quy định, trong đó gồm giấy tờ chuyển quyền sở hữu như hợp đồng mua bán, cho tặng; chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Trường hợp còn liên hệ được với người đang sử dụng xe, người bán cần nhận lại các giấy tờ, biển số liên quan để thực hiện thủ tục thu hồi. Hồ sơ có thể được kê khai trên Cổng Dịch vụ công và nộp tại cơ quan đăng ký xe theo quy định.

Bán xe qua nhiều năm, không còn liên hệ được người mua, chủ cũ có thể kê khai, khai báo tình trạng phương tiện để được hướng dẫn xử lý.

Tuy nhiên, với những trường hợp đã bán xe từ nhiều năm trước nhưng không còn đầy đủ giấy tờ hoặc không xác định được người đang quản lý, sử dụng phương tiện, việc thực hiện thủ tục thu hồi có thể không đủ điều kiện.

Trao đổi về trường hợp này, Phòng CSGT cho biết người dân cần kê khai, khai báo tình trạng phương tiện với cơ quan Công an, cung cấp thông tin về việc đã chuyển quyền sở hữu và những giấy tờ còn lưu giữ để được ghi nhận, kiểm tra và hướng dẫn xử lý theo quy định.

Đặc biệt, với những trường hợp mua bán xe qua cửa hàng từ nhiều năm trước, cửa hàng đã ngừng hoạt động hoặc người bán không còn biết phương tiện hiện do ai quản lý, sử dụng, người dân cần chủ động khai báo tình trạng xe thay vì tự tìm cách làm thủ tục sang tên khi không có căn cứ, giấy tờ cần thiết.

Phòng CSGT khuyến cáo, khi bán, tặng cho hoặc chuyển quyền sở hữu phương tiện, chủ xe cần giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số và thực hiện thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày. Không nên giao đăng ký, biển số cho người mua để tự thực hiện thủ tục sang tên.

Việc thực hiện thủ tục thu hồi ngay khi chuyển quyền sở hữu giúp thông tin quản lý phương tiện được cập nhật, đồng thời hạn chế những vướng mắc có thể phát sinh đối với người đứng tên đăng ký trong quá trình quản lý, xử lý phương tiện về sau.