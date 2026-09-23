Bản vùng biên chung sức mở đường sau mưa lũ

Những ngày qua, gần 50 người dân bản Xằng Trên xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An﻿) cùng các lực lượng trong bản đã chung tay phát quang cây cối, san gạt đất đá, khơi thông những đoạn đường bị sạt lở﻿. Giữa địa hình núi cao, dốc và trơn trượt, công việc diễn ra khẩn trương để bà con sớm có lối đi an toàn.

Tuyến đường từ trung tâm xã Mỹ Lý vào trung tâm bản Xằng Trên dài khoảng 5km, nhưng để đi hết các khu dân cư trong bản có thể lên tới 12km. Đây là tuyến giao thông﻿ quan trọng của 224 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu.

Theo ông Lô Văn Sáo - Bí thư Chi bộ bản Xằng Trên, đoạn đường người dân đang khắc phục dài gần 1km. Nhiều vị trí bị đất đá từ núi sạt xuống vùi lấp, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Tuyến đường này từng bị lũ quét năm 2025 cuốn trôi. Sau đó, người dân đã cùng nhau khắc phục để có đường đi. Tuy nhiên, những trận mưa lớn vừa qua tiếp tục khiến nhiều đoạn bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Trong ảnh, đoạn đường từ trung tâm xã Mỹ Lý đi các bản bị lũ hồi năm 2025 cuốn hư hỏng nghiêm trọng.

Không chờ đợi, bà con trong bản lại cùng nhau mở lối. Người phát quang cây cối, người cuốc đất, san nền, người vận chuyển đá. Mỗi người một việc, những đoạn đường bị hư hỏng dần được khơi thông.

Có những tảng đá lớn nằm chắn ngang lối đi. Người dân phải dùng những thanh gỗ làm đòn bẩy để đẩy những khối đá ra khỏi mặt đường.

Với những tảng đá quá lớn, không thể di chuyển bằng sức người, bà con phải chờ xe cẩu hỗ trợ. Dù vất vả, mọi người vẫn cố gắng khắc phục từng vị trí để tạo lối đi thuận lợi hơn.

“Bản huy động gần 50 người tham gia mở đường, không chỉ để bà con đi lại thuận tiện mà còn tạo điều kiện cho các đơn vị đưa vật liệu vào thi công công trình sóng điện thoại”, ông Lô Văn Sáo nói.

Theo Bí thư chi bộ bản Xằng Trên, việc mở đường lần này có ý nghĩa thiết thực bởi tuyến đường cũng là lối vận chuyển vật liệu phục vụ việc đưa sóng điện thoại về bản. Khi công trình hoàn thành, người dân sẽ có thêm điều kiện kết nối với bên ngoài. Đây còn là cầu nối để bà con tiếp cận nhanh hơn với thông tin mới, chủ trương, chính sách và các thông tin tuyên truyền từ cơ quan chức năng. Khi có sóng điện thoại, việc liên lạc với chính quyền và các lực lượng chức năng cũng thuận tiện hơn. Thông tin về thời tiết, phòng chống thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự và những vấn đề thiết yếu trong đời sống có thể đến với người dân nhanh chóng hơn.

Vì thế, con đường đang được bà con mở lại không chỉ là lối đi giữa núi rừng. Đó còn là cầu ﻿nối giữa bản làng vùng biên với bên ngoài.