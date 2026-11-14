Bản Vui chờ niềm vui cầu mới

Những chuyến đò ngang mùa nước lớn.

Bao năm qua, những chuyến đò ngang trên dòng sông Mã đã trở thành phương tiện đi lại quen thuộc của người dân các bản Vui, Giá, Mí và khu dân cư Sa Lắng thuộc bản Éo, xã Phú Xuân. Muốn đến trung tâm xã, đi làm thủ tục hành chính, đưa con đi học hay vận chuyển nông sản ra ngoài tiêu thụ, người dân đều phải trông chờ vào những chuyến đò. Mùa mưa lũ đến, dòng sông dâng cao, chảy xiết, việc đi lại càng trở nên khó khăn, thậm chí bị gián đoạn.

Thống kê, khu vực phía bờ tả sông Mã cho thấy, có gần 600 hộ với khoảng 3.500 nhân khẩu, trong đó gần 200 học sinh hằng ngày phải qua sông đến trường. Riêng bản Vui có 114 hộ với gần 600 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường.

Dù chỉ cách trung tâm xã khoảng 8km, nhưng do địa hình cách trở, đường sá đi lại khó khăn nên hành trình của người dân thường mất nhiều thời gian.

Cuộc sống khó khăn hơn khi thiếu một cây cầu kiên cố kết nối đôi bờ sông Mã.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc thiếu cầu kết nối còn trở thành lực cản đối với phát triển kinh tế. Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, nhất là cây luồng, vầu của người dân khó vận chuyển ra thị trường. Chi phí đi lại, vận chuyển vật liệu xây dựng cũng tăng cao, khiến việc đầu tư phát triển sản xuất và cải thiện điều kiện sinh hoạt gặp nhiều trở ngại.

Trước thực tế đó, mong muốn có một cây cầu kiên cố bắc qua sông Mã đã được người dân và chính quyền địa phương kiến nghị nhiều năm. Đáng chú ý, cây cầu treo từng được xây dựng qua sông đã bị lũ cuốn trôi từ năm 2018. Từ đó đến nay, những chuyến đò ngang vẫn là phương tiện kết nối chủ yếu giữa các bản với trung tâm xã.

Mong mỏi ấy đang dần trở thành hiện thực. Ngày 6/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3765/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Bản Vui, xã Phú Xuân, với tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2028.

Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối các bản Giá, Thanh Xuân, bản Vui, bản Mí với trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất và ổn định đời sống.

Những chuyến đò ngang rồi sẽ được thay thế bằng cây cầu cứng kiên cố.

Theo ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, diện tích dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án khoảng 1ha, chủ yếu là đất nông nghiệp và đất sản xuất tại khu vực đường dẫn hai bên lên cầu. Địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, đo đạc, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để công trình sớm được triển khai.

Với người dân nơi đây, cây cầu cứng là niềm mong đợi lâu nay. Khi những nhịp cầu nối đôi bờ sông Mã được hình thành, hành trình đến trường của học sinh sẽ bớt nhọc nhằn, việc vận chuyển nông sản thuận lợi hơn, những tiềm năng kinh tế ở vùng đất phía bên kia sông cũng có thêm cơ hội được đánh thức.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân xã Phú Xuân đang có thêm niềm tin về một nhịp cầu mới.