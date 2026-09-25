Bản Việt (BVB): Chào bán 320 triệu cổ phiếu, bứt tốc nâng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Chi tiết đợt chào bán tỷ lệ 2:1 và kế hoạch sử dụng vốn

Ngân hàng Nhà nước cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt từ mức hơn 6.400 tỷ đồng lên xấp xỉ 10.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngân hàng tiến hành chào bán 320 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Mức giá chào bán được ấn định là 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 2:1. Điều này có nghĩa là cổ đông sở hữu hai cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua vừa khép lại vào ngày 24/09/2026.

Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược củng cố bộ đệm an toàn vốn cho tổ chức tín dụng này. Nguồn lực tài chính mới sẽ tạo thêm dư địa để ngân hàng duy trì đà tăng trưởng tín dụng, phân bổ dòng vốn đến các lĩnh vực kinh tế có năng lực phát triển mới. Đây cũng là nền tảng cốt lõi để tổ chức này nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại giá trị dài hạn cho nhà đầu tư cùng khách hàng.

Điểm tựa xếp hạng tín nhiệm và bước tiến trên thị trường chứng khoán

Kế hoạch huy động vốn được thực hiện cùng lúc Ngân hàng TMCP Bản Việt ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động vận hành. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings vừa công bố mức xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn của ngân hàng ở mức B+ kèm theo triển vọng Ổn định.

Bên cạnh sự đánh giá cao từ các tổ chức quốc tế, ngân hàng liên tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược. Các thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Oracle, Công ty TNHH Hospitality & Retail Systems cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Đặc biệt, sự kiện cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trên thị trường vốn. Việc kết hợp giữa quy mô vốn điều lệ xấp xỉ 10.000 tỷ đồng cùng vị thế của một doanh nghiệp niêm yết sẽ tạo nền tảng vững chắc để ngân hàng bứt phá, đảm bảo tốc độ tăng trưởng đồng nhịp với định hướng chiến lược dài hạn.