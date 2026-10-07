Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh họp đánh giá công tác bình đẳng giới

Dự họp có các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến thảo luận tại cuộc họp.

9 tháng đầu năm, các sở, ngành, địa phương quan tâm triển khai, lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào chương trình công tác; hoạt động tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh. Công tác tạo nguồn, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 42%, nữ đại biểu HĐND cấp xã đạt gần 34%. Toàn tỉnh có 11 nữ Chủ tịch UBND cấp xã.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ chưa đồng đều; phối hợp liên ngành, kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Qua rà soát kết quả năm 2025, còn 3 nhóm chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, gồm: tham gia chính trị, y tế và truyền thông; 3 chỉ tiêu khác chưa đủ điều kiện đánh giá do thiếu dữ liệu.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận nguyên nhân những chỉ tiêu đạt thấp; giải pháp nâng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý; đề nghị phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban; tăng cường phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở; nâng cao chất lượng thống kê, báo cáo để đánh giá sát kết quả thực hiện; tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026...

3 tháng cuối năm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tăng cường thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ; triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị các thành viên bám sát 3 nhiệm vụ và 5 chức năng của Ban để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Các thành viên nâng cao trách nhiệm, tham mưu, tăng cường phối hợp; rà soát từng mục tiêu, chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan phụ trách và giải pháp khắc phục hạn chế. Đối với 6 chỉ tiêu chiến lược về bình đẳng giới, cần rà soát những chỉ tiêu chưa đạt thuộc những sở, ban, ngành nào, tiếp tục tham mưu các giải pháp triển khai cụ thể, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu. Quan tâm công tác cán bộ nữ từ tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo đến bố trí, sử dụng; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, tham gia lãnh đạo, quản lý.

Yêu cầu đổi mới truyền thông, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, phối hợp hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, thực hiện tốt kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả; hoàn thành nhiệm vụ quý IV và thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2027, gắn nhiệm vụ của từng thành viên với kết quả cụ thể.