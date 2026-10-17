Bán vé xổ số cho người dưới 18 tuổi có thể bị phạt 30 triệu đồng

Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, hành vi bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, những người sau đây không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số:

Không phải công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Chưa đủ 18 tuổi.

Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Theo điểm a, điểm b khoản 4 Điều 3 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, tương ứng từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Trước đó, điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định 98/2013/NĐ-CP chỉ quy định hình thức cảnh cáo đối với hành vi bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng. Như vậy, Nghị định 389/2026/NĐ-CP đã chuyển hình thức xử phạt từ cảnh cáo sang phạt tiền, với mức tối đa 30 triệu đồng đối với tổ chức và 15 triệu đồng đối với cá nhân.

Đối với người mua vé, khoản 1 Điều 11 Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng mua vé để dự thưởng có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trong khi đó, khoản 1 Điều 39 Nghị định 98/2013/NĐ-CP trước đây chỉ quy định hình thức cảnh cáo đối với cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng cố tình mua vé để dự thưởng. Quy định mới bổ sung hình thức phạt tiền, đồng thời không còn sử dụng từ "cố tình" trong mô tả hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức xử phạt trên, theo khoản 3 Điều 11 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.