Bàn về Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 29/10, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) tập trung bàn thảo, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển trước mắt và hiện thực hóa định hướng phát triển lâu dài của Thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, cho rằng hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn; nguồn lực, tiềm năng và dư địa để phát triển; đồng thời đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng kết nối, quản trị đô thị, bảo vệ môi trường và đời sống nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh là phải nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; phấn đấu tăng trưởng hai con số đi đôi với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố cho biết, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ xem xét 47 Tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung vào ba trụ cột gắn kết chặt chẽ gồm Quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung trao đổi, quyết định về Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, ông Võ Văn Minh cho biết, đây là khung chiến lược, định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của Thành phố trong dài hạn trên cơ sở cụ thể hóa định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Quy hoạch là phải vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án; phải tổ chức Thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm; liên kết hiệu quả giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm những động lực mới; đồng thời lấy con người và chất lượng sống của người dân làm trung tâm của phát triển.

Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng sẽ xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, liên quan đến huy động nguồn lực tài chính, phát hành các loại trái phiếu để đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao; các chính sách văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực chất lượng cao, y tế và quản trị đô thị. Đây là cơ hội quan trọng để Thành phố phát huy tính chủ động, mở rộng dư địa phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân Thành phố đề nghị các đại biểu đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược; đảm bảo đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện.

Quy hoạch phải mở rộng không gian đầu tư, đồng thời giải quyết căn cơ các “điểm nghẽn” ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về ngân sách, đầu tư công hướng tới mục tiêu đảm bảo phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn; các nghị quyết về các dự án trọng điểm đảm bảo sự cần thiết, đúng quy mô, nguồn vốn, tiến độ, hiệu quả, sự phù hợp với quy hoạch và tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống người dân; các nghị quyết về chính sách về y tế, văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giảm nghèo.

Dự kiến Kỳ họp thứ Sáu của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/10./.