Bản Văn Minh phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Văn Minh, xã Mường Bú

Đại biểu tham dự ngày hội.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Bản Văn Minh được thành lập tháng 7/2026 trên cơ sở sáp nhập bản Văn Minh và Tiểu khu 1, hiện có 215 hộ với 750 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận bản đã phối hợp với Ban quản lý bản và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Trong năm, nhân dân đã đóng góp 70 triệu đồng xây dựng 50 m đường nội bản, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên với 1 câu lạc bộ liên thế hệ, 3 đội văn nghệ và 1 đội thể thao, góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Trần Bình Minh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Bình Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Công tác Mặt trận và nhân dân bản Văn Minh đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng bản ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Trần Bình Minh chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Văn Minh, xã Mường Bú.

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Bú trao quà cho bản Văn Minh.

Đông đảo người dân đến tham dự ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Ban quản lý và nhân dân bản Văn Minh. Cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Bú cũng trao quà cho bản.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.