Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

Quang cảnh hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XI.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung xem xét, thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các sản phẩm truyền thông cấp xã; Nghị quyết quy định mức chi tặng quà đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu và trẻ em tham dự các chương trình do cơ quan cấp tỉnh tổ chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Nghị quyết quy định chế độ thăm hỏi, hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

Các dự thảo nghị quyết tập trung vào những chính sách có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, công tác an sinh xã hội và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở cơ sở. Do đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm làm rõ cơ sở pháp lý, tính khả thi, đối tượng thụ hưởng và khả năng cân đối nguồn lực thực hiện từ ngân sách địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, trình bày dự thảo nghị quyết tại hội nghị.

Đối với dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ các nhóm đối tượng được thụ hưởng, tỷ lệ và mức hỗ trợ, bảo đảm chính sách phù hợp với điều kiện thực tế, tạo động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định chế độ nhuận bút, thù lao cho các sản phẩm truyền thông cấp xã, đại biểu lưu ý mức chi cần được xây dựng phù hợp với phạm vi nguồn kinh phí chi thường xuyên do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp, đồng thời bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Riêng dự thảo nghị quyết quy định mức chi tặng quà đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em đang điều trị nội trú, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung theo tờ trình của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, đề nghị làm rõ đối tượng thụ hưởng và tỷ lệ hỗ trợ trong dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với các dự thảo nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ, đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo có cơ sở tính toán cụ thể, bảo đảm mức chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, tránh phát sinh khó khăn trong quá trình thực hiện.

Kết luận hội nghị, bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, bổ sung các ý kiến đã được đại biểu thống nhất; khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tính pháp lý và khả năng triển khai thực tế trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại Kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, kết luận hội nghị, đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét.