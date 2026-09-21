Ban Văn hoá - Xã Hội HĐND TPHCM thẩm tra 4 dự thảo NQ về Luật Phát triển đô thị

Trẻ mầm non tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố trong giờ chơi - Ảnh: Phương Nhi

Tại kỳ họp thứ năm, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) thẩm tra 6 dự thảo nghị quyết kèm theo các tờ trình của UBND TP, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế. Trong đó, có 4 dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa và triển khai các nội dung của Luật Phát triển đô thị

Hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ sở giáo dục

Một trong những nội dung được Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) thẩm tra là Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM.

Dự thảo nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính; đồng thời tạo cơ chế đột phá, vượt trội để tổ chức triển khai hiệu quả các mô hình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến hiện đại và thực hiện liên kết giáo dục giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố theo điểm a khoản 1 Điều 27 Luật Phát triển đô thị.

Theo Dự thảo, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính được quy định cụ thể đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở thực hiện liên kết giáo dục và mô hình trường tiên tiến, hiện đại trên địa bàn TP.

Trẻ mầm non tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố trong giờ chơi - Ảnh: Phương Nhi

Đáng chú ý, nhằm bảo đảm sự ổn định trong năm học 2026 – 2027, Dự thảo cũng quy định các cơ sở giáo dục được phê duyệt thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại TPHCM giai đoạn 2026 - 2030 theo quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2026 và Công văn số 5344/UBND-VX ngày 19 tháng 6 năm 2026 của UBND TPHCM được tiếp tục thực hiện mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục đã quy định đến hết năm học 2026 - 2027.

Tăng cường nhân lực y tế cho tuyến cơ sở

Trong lĩnh vực y tế, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp cơ bản và Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Dự thảo được xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu mỗi năm luân phiên ít nhất 1.000 bác sĩ về Trạm Y tế cấp xã. Việc tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản cho tuyến y tế cơ sở được xác định là yêu cầu cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại nơi cư trú.

Theo dự thảo, các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc TPHCM, đáp ứng yêu cầu về hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành và được Sở Y tế cử thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn theo quy định sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ từ 8 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người/tháng.

Đối với trường hợp được cử thực hiện chế độ luân phiên đến xã đảo Thạnh An, mức hỗ trợ được tính bằng 1,2 lần mức hỗ trợ thông thường. Trường hợp thực hiện chế độ luân phiên tại đặc khu Côn Đảo, mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức hỗ trợ trên.

Dự thảo nghị quyết dự kiến có hiệu lực đến ngày 31/12/2030.

Hỗ trợ chi phí điều trị cho người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5

Một Dự thảo Nghị quyết khác trong lĩnh vực y tế quy định mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) và lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn cư trú trên địa bàn TPHCM.

Bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 là bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi điều trị thay thế thận lặp lại thường xuyên (3 lần/tuần đối với chạy thận nhân tạo hoặc hằng ngày đối với lọc màng bụng chu kỳ) và kéo dài suốt đời. Chi phí điều trị tích lũy rất lớn, tạo áp lực kinh tế đè nặng lên người bệnh và gia đình.

Trẻ em trong lớp học Vui Vẻ, có em bị bệnh thận mạn tính, trong lễ khai giảng đầu năm học 2026-2027. Ảnh: Phương Nhi

Dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả BHYT cho nhóm đối tượng yếu thế là người thường trú hoặc người tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn TPHCM, có tham gia bảo hiểm y tế, mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 đang điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) hoặc Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD).

Người bệnh thuộc một trong các nhóm đối tượng sau: Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; Người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo; Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc độc thân (không chồng/vợ, có xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật) hoặc sống với người thân, được xác định mức thu nhập dưới tiêu chí thu nhập trong tiêu chí xác định hộ nghèo đa chiều của TP quy định

Hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện

Thứ tư là Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn TPHCM.

Chính sách được đề xuất nhằm ghi nhận sự đóng góp của những người hiến máu tình nguyện, đồng thời khuyến khích người dân duy trì việc hiến máu nhắc lại, hiến máu nhiều lần, từng bước hình thành lực lượng người hiến máu thường xuyên, ổn định và bền vững.

Theo dự thảo, đối với trường hợp hỗ trợ lần đầu, người thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn TPHCM đã hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên, đồng thời có tham gia hiến máu từ 2 lần trở lên trong năm xét hỗ trợ và chưa có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế trong thời hạn 12 tháng.

Đối với hỗ trợ lần tiếp theo, người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu và tiếp tục duy trì việc hiến máu từ 2 lần/năm trở lên trên địa bàn TPHCM sẽ tiếp tục được hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế trong 12 tháng.

Sáng 21/9, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, đồng bộ với các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, giao thông, nhà ở và các lĩnh vực liên quan