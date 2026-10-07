Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp chuyên đề

Dự cuộc họp có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo nghị quyết

Tại cuộc họp, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung: Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Giám đốc Sở Y tế trình bày dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 xác định 6 nhóm mục tiêu về: giáo dục pháp luật; học tập, nghiên cứu khoa học; đào tạo nghề, việc làm; chăm sóc sức khỏe; đời sống văn hóa và phát huy vai trò của thanh niên. Trong đó, đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: phấn đấu đến năm 2030, 80% thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; 40% có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; 70% được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn; hằng năm, trên 90% cặp nam nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khoẻ trước khi kết hôn, trên 90% thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh được khám sức khoẻ và chăm sóc y tế định kỳ...

Theo dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% tổng mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ 50% tổng mức đóng BHYT cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú hoặc tạm trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh, chưa được cấp thẻ BHYT từ các nguồn ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng. Trường hợp thuộc nhiều nhóm được ngân sách tỉnh hỗ trợ thì hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn phát biểu tại cuộc họp

Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào một số nội dung như: điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên; cụ thể hơn các giải pháp để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ tổng mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh...

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận các nội dung tại cuộc thẩm tra, lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, rà soát số liệu để chỉnh sửa, bổ sung; điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển thanh niên; điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn. Từ đó hoàn thiện các nội dung dự thảo nghị quyết và hồ sơ liên quan, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn trước khi trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.