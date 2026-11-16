Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về mức chi tổ chức thi kỹ năng nghề cấp tỉnh

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo dự thảo, nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức thi kỹ năng nghề cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng gồm nhà giáo, người dạy nghề, người học thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi.

Các khoản chi tập trung vào công tác xây dựng, biên soạn, duyệt đề thi; lấy ý kiến chuyên gia; sao in, đóng gói đề thi; tổ chức chấm thi, xét kết quả và tổng hợp báo cáo. Mức chi dự kiến bằng 80% mức tối đa theo quy định của Bộ Tài chính.

Các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tên gọi, căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguồn kinh phí và các nội dung, mức chi.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày nội dung dự thảo nghị quyết.

Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị bỏ cụm từ “hoạt động” trong tên nghị quyết để bảo đảm thống nhất với phạm vi điều chỉnh; làm rõ việc áp dụng đối với các kỳ thi do cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức, trách nhiệm tổ chức và nguồn kinh phí thực hiện.

Đồng thời, đề nghị rà soát, mở rộng đối tượng áp dụng, bổ sung một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ và có liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức thi.

Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; làm rõ nguồn kinh phí, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và tính khả thi trong quá trình triển khai.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và ý kiến thẩm tra; tiếp tục rà soát căn cứ pháp lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết.

Trong đó, chú trọng chỉnh sửa các nội dung, mức chi theo hướng cụ thể, thống nhất, bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.