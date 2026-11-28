Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết gồm: Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên; bãi bỏ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đánh giá các nội dung cơ bản phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lò Thị Bích thống nhất các nội dung thẩm tra tại phiên họp.

Trên cơ sở đó, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 16 nhóm chính sách cùng nội dung và mức hỗ trợ được đề xuất tại Tờ trình số 9694/TTr-UBND ngày 28/10/2026 của UBND tỉnh. Đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND, Ban Văn hóa - Xã hội cũng cơ bản nhất trí với nội dung tại Tờ trình số 10277/TTr-UBND ngày 13/11/2026 của UBND tỉnh.

Đại biểu dự họp đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung một số căn cứ pháp lý đối với dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ một số điều, khoản quy định về đối tượng, nội dung hỗ trợ. Đồng thời, cần điều chỉnh ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày theo hướng rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, giải trình nội dung liên quan trong báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết.

Các ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã được đại diện UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trao đổi, thảo luận, làm rõ tại phiên họp. Đại diện các cơ quan soạn thảo thống nhất tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVI xem xét, quyết định.