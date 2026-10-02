Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề)

Tham dự có đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh gồm 9 điều, với 5 nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm. Trong đó, hỗ trợ đầu tư phát triển cảnh quan, cơ sở vật chất kỹ thuật tại điểm du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo loại hình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) và bảo tồn, phát huy kiến trúc bản địa; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng phục vụ du lịch; hỗ trợ sản xuất nội dung số phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch.

Các mức hỗ trợ tùy thuộc từng hạng mục, trong đó, tối đa 100 triệu đồng đối với xây mới nhà vệ sinh đạt chuẩn tại điểm du lịch; 100 triệu đồng cho xây dựng mới homestay đủ điều kiện; 100 triệu đồng/công trình bảo tồn, sửa chữa, phục hồi nhà ở truyền thống, nhà sàn, công trình kiến trúc bản địa có giá trị. Đối với sản phẩm lưu niệm đặc trưng, dự thảo đề xuất hỗ trợ 80% chi phí thực tế, tối đa 50 triệu đồng/sản phẩm. Đối với hoạt động quảng bá du lịch trên môi trường số, hỗ trợ 50 triệu đồng/tổ chức, cá nhân/năm đối với các chủ thể sáng tạo nội dung đáp ứng điều kiện về số lượng người theo dõi và sản phẩm truyền thông.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bế Minh Đức phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, thẩm quyền phê duyệt và căn cứ pháp lý đối với từng nội dung hỗ trợ; làm rõ đối tượng áp dụng, nhất là cá nhân, tổ chức nước ngoài. Các ý kiến đề nghị mở rộng một số loại hình, đối tượng được hỗ trợ, đồng thời ưu tiên người dân địa phương, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham gia gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo thêm sinh kế và thu nhập. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể điều kiện, mức, phương thức và chi phí thực tế đối với từng hạng mục; thời gian duy trì, bảo quản sau hỗ trợ; tiêu chí lựa chọn đối tượng khi số hồ sơ vượt số lượng quy định; làm rõ điều kiện xác định điểm du lịch, quyền khai thác sản phẩm nội dung số được ngân sách hỗ trợ và trách nhiệm của các bên trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách chặt chẽ, khả thi.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh La Văn Hồng kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh La Văn Hồng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục rà soát tính pháp lý, bố cục và nội dung các dự thảo, bảo đảm chặt chẽ, logic, thống nhất với quy định hiện hành và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan trao đổi, thống nhất, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra và hồ sơ liên quan, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), dự kiến tổ chức trong tháng 10/2026.