Tham dự có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu tham dự họp thẩm tra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung góp ý dự thảo các nghị quyết: Quy định chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2027 - 2030; Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở xác định mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm tính khả thi của các nghị quyết khi thực hiện. Đối với chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy, cần quy định rõ tỷ lệ phân bổ hỗ trợ giữa lực lượng chủ trì phát hiện, bắt giữ và lực lượng thụ lý, điều tra, nhất là trường hợp nhiều đơn vị phối hợp. Các ý kiến cũng đề nghị nghiên cứu, làm rõ đối tượng và xác định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cơ sở tính chi phí quản lý và mức lương làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; thống nhất mức giá đối với cùng loại dịch vụ tại các trạm y tế cấp xã, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và thuận lợi khi thực hiện.

Các đại biểu trao đổi, cho ý kiến đối với các báo cáo dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm.

Cuộc họp cũng thẩm tra, cho ý kiến đối với các báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hoá - xã hội gồm: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh. Trong đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, đánh giá thực chất các chỉ tiêu văn hóa - xã hội, nhất là chỉ tiêu chưa đạt, bảo đảm thống nhất số liệu giữa các báo cáo; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027 gắn với kết quả đầu ra, ưu tiên khắc phục những hạn chế kéo dài, bảo đảm nguồn lực và nhân lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội. Làm rõ kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất; có phương án xử lý các nhiệm vụ, dự án, nguồn vốn chuyển tiếp, tránh gián đoạn việc thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh La Văn Hồng đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ; rà soát, bổ sung cơ sở pháp lý, thống nhất số liệu, điều chỉnh câu từ, thể thức trình bày, đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh được chặt chẽ, ban hành đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao.