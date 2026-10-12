Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề thứ 4

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị thẩm tra các nội dung tờ trình, dự thảo trình Kỳ họp chuyên đề, gồm: Quy định tỷ lệ chi phí quản lý, mức chi trả thù lao cho người trực tiếp chi trả trợ cấp thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La; quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; việc bãi bỏ Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026-2030; Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh...

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến.

Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về bố cục, tên gọi, đối tượng thụ hưởng, hiệu lực của các nghị quyết; mức chi cho người thực hiện chi trả trợ cấp, thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La; mức hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh; nội dung bãi bỏ, điều khoản chuyển tiếp và mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo...

Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết, bảo đảm đầy đủ nội dung, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và đúng thể thức văn bản để trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.