Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách giáo dục tại xã Mậu A

Làm việc với đoàn có lãnh đạo HĐND, UBND xã, đại diện các cơ quan chuyên môn và các trường học trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã, Mậu A có 14 cơ sở giáo dục với 364 nhóm, lớp và 12.648 học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi ra lớp và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đều đạt 100%.

Trong 79 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao, đến tháng 9/2026, có 34 viên chức đăng ký và đủ điều kiện trúng tuyển, đạt 100% số hồ sơ đăng ký. Nhu cầu kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ năm học 2024–2025 là hơn 8 tỷ đồng. Xã đã được bổ sung 5,085 tỷ đồng để chi trả và các trường đang hoàn thiện thủ tục.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND, tất cả các trường trực thuộc UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa. Trong đó, 4/6 trường đã thành lập câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ.

UBND xã kiến nghị bổ sung kinh phí, tháo gỡ khó khăn do thiếu giáo viên THCS, thiếu người am hiểu văn hóa truyền thống tham gia truyền dạy và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách giáo dục. Đoàn công tác trao đổi, làm rõ các nội dung trong báo cáo và ghi nhận ý kiến từ cơ sở để tổng hợp, đề xuất giải pháp.