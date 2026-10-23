Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại xã Thiện Tân, Hữu Lũng

Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát một số khu vực cầu, ngầm thường xảy ra ngập úng tại xã Thiện Tân

Theo báo cáo của UBND xã Thiện Tân, xã có 14 thôn, địa hình chủ yếu là đồi núi, với 7 trường học và 3.103 học sinh. Hiện nay, đường đến trường của học sinh tại 8 thôn (Lay, Điển, Đá Mài, Làng Trang, Dân Tiến, Quyết Tiến, Tân Lập, Hợp Thành) phải đi qua nhiều tuyến suối, ngầm tràn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Người dân xã Thiện Tân chia sẻ tình trạng ngập úng với đoàn khảo sát

Qua rà soát, trên địa bàn xã có 8 vị trí trũng thấp, có ngầm tràn nhỏ, thường xuyên bị ngập khi mưa lớn kéo dài. Để ứng phó, UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, căng dây và bố trí lực lượng trực gác, kiên quyết không để học sinh tự đi qua khu vực ngập nước hoặc công trình không an toàn.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã hoàn thành 2 công trình đường giao thông và các hạng mục liên quan, góp phần củng cố, nâng cấp hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân đi lại.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại TTYT khu vực Hữu Lũng, xã Hữu Lũng

Khảo sát tại TTYT khu vực Hữu Lũng cho thấy, năm 2022, đơn vị được giao mức tự chủ 86% chi thường xuyên, đến tháng 10/2024, nâng lên mức tự chủ 100% chi thường xuyên (giai đoạn 2024 - 2026). Việc chuyển sang tự chủ nhóm 2 giúp trung tâm chủ động hơn trong mua sắm và sử dụng nguồn kinh phí, giảm gánh nặng cho ngân sách và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị gặp một số khó khăn do nguồn thu chỉ đủ chi trả lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng theo quy định mới; không có kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm để cải thiện đời sống của viên chức, người lao động do đó không thu hút được nhân lực có chuyên môn cao.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Tại các điểm đến khảo sát, thành viên đoàn công tác và đại diện các đơn vị đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến hiện trạng giao thông nông thôn, nhất là tại các khu vực cầu, ngầm thường xuyên ngập úng gắn với bảo đảm an toàn cho trẻ em; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế... Qua đó thống nhất số liệu, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan làm cơ sở phục vụ phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh quý IV năm 2026.