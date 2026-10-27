Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại xã Thiện Hòa và Trung tâm Y tế khu vực Bình Gia

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại cầu dựng tạm bằng tre tại vị trí Khuổi Mạ - Khuổi Chặng (khu vực điểm trường Khuổi Chặng)

Theo báo cáo của UBND xã Thiện Hòa, trên địa bàn xã có sông Bắc Giang chảy qua địa bàn 4 thôn (Bản Mè, Khuổi Mè, Khuổi Chặng, Khuổi Cọ), ảnh hưởng trực tiếp đến 289 hộ với 1.319 nhân khẩu.

Các em học sinh đi học trên cây cầu tạm dựng bằng tre tại vị trí Khuổi Mạ - Khuổi Chặng (khu vực điểm trường Khuổi Chặng)

Tại hai vị trí Khuổi Mạ - Khuổi Chặng (khu vực điểm trường Khuổi Chặng) và Bản Mè - Khuổi Mè (khu vực Pác Ma), người dân sử dụng cầu tạm hoặc dùng bè để qua sông. Năm học 2026 - 2027, có 109 học sinh thuộc các khu vực này thường xuyên phải qua sông bằng cầu tạm đến trường.

Các em học sinh đi học trên cầu dựng tạm bằng tre tại vị trí Khuổi Mạ - Khuổi Chặng (khu vực điểm trường Khuổi Chặng)

Trước thực trạng đó, UBND xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn cắm biển cảnh báo tại các điểm qua sông, trang bị áo phao và yêu cầu phụ huynh, học sinh sử dụng khi đi bè qua sông. Đồng thời, yêu cầu các trường xây dựng, thực hiện phương án bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ (bố trí giáo viên và học sinh ăn ngủ tại trường).

Hiện nay, tại vị trí Bản Mè - Khuổi Mè (khu vực cầu Pác Ma), UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai xây dựng cầu tạm qua sông để giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt cho người dân cũng như các cháu học sinh.

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Gia

Khảo sát tại TTYT khu vực Bình Gia cho thấy, giai đoạn 2022 - 2025, đơn vị được giao mức độ tự chủ tài chính từ 70 đến dưới 100% tỷ lệ tự bảo đảm chi thường xuyên; năm 2026 - 2030 mức độ tự chủ tài chính được giao 70,4%.

Việc triển khai cơ chế tự chủ tài chính đã góp phần nâng cao trách nhiệm của đơn vị trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, tăng cường công tác lập dự toán, kiểm soát chi và thực hiện công khai tài chính theo quy định.

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Gia

Bên cạnh đó, đơn vị cũng gặp một số khó khăn do khả năng tự chủ tài chính của trung tâm còn chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm địa bàn, quy mô dân số phục vụ, nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân; chi phí tiền lương, các khoản đóng góp, phụ cấp, thuốc, vật tư y tế, hóa chất, điện, nước và chi phí vận hành có xu hướng chịu áp lực tăng; nhu cầu đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, thay thế trang thiết bị và bổ sung thiết bị phục vụ chuyên môn lớn, trong khi nguồn tích lũy từ hoạt động thường xuyên còn hạn chế…

Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Qua khảo sát, đoàn nắm bắt thực trạng đi lại, nguy cơ mất an toàn và kiến nghị của người dân địa phương về thực tế công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em đến trường; những thuận lợi, khó khăn đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế. Qua đó xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để làm cơ sở phục vụ phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.