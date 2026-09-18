Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại xã Ngọc Đường

Đoàn khảo sát thực tế mô hình phát triển du lịch tại địa phương.

Thời gian qua, xã Ngọc Đường đã chú trọng công tác bảo tồn, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Địa phương tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn kiến trúc nhà ở truyền thống, khôi phục các nét sinh hoạt văn hóa, lễ hội dân gian và tri thức dân gian bản địa. Qua đó nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, tạo nền tảng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái bền vững.

Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tại Khu nghỉ dưỡng P’apiu, mô hình du lịch sinh thái này đã kết hợp hài hòa với định hướng bảo tồn văn hóa của địa phương. Với thiết kế độc bản, các công trình nghệ thuật mang câu chuyện văn hóa riêng, khu nghỉ dưỡng tận dụng cảnh quan thiên nhiên để phát triển các sản phẩm trải nghiệm độc đáo như: Picnic ngoài trời, khám phá đời sống sinh hoạt, văn hóa bản làng...

Tại buổi khảo sát, Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của chính quyền xã Ngọc Đường và doanh nghiệp trong giữ gìn cảnh quan, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để làm du lịch. Đồng thời, đoàn ghi nhận các đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới.