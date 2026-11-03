Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại xã Kiên Mộc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh

- Sáng 3/11, đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế, làm việc với UBND xã Kiên Mộc về công tác bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường qua sông, suối và giải pháp đầu tư xây dựng cầu dân sinh.

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực sông Kỳ Cùng đoạn qua thôn Pò Háng, xã Kiên Mộc

Theo báo cáo của UBND xã Kiên Mộc, trên địa bàn xã có 6 cơ sở giáo dục với trên 2.000 học sinh. Qua rà soát, xã xác định 199 học sinh tại 5 khu vực phải qua sông, suối, ngầm tràn hoặc đi trên các tuyến đường đồi núi có nguy cơ mất an toàn khi đến trường.

Đoàn công tác khảo sát tại ngầm tràn qua suối thuộc xã Kiên Mộc

Cụ thể, tại 2 thôn Pò Háng và Bình An có 42 học sinh bị ảnh hưởng, một số em phải đi xuồng qua sông, suối. Tại khu vực Nà Thuộc có 52 học sinh bị ảnh hưởng, các tuyến đến trường qua nhiều ngầm tràn như: Kéo Cọt, Hạnh Phúc, Nà Pè, Tà Kèo. Các khu vực bản Bắc Xa, Bản Háng và Bản Văn lần lượt có 45, 42 và 18 học sinh bị ảnh hưởng. Khi mưa lớn, nước dâng nhanh tại các ngầm tràn, một số tuyến đường có nguy cơ sạt lở, chia cắt, ảnh hưởng đến việc đến trường của học sinh.

Đoàn công tác khảo sát tại cầu thuộc xã Kiên Mộc thường xuyên ngập úng vào mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn, UBND xã phối hợp với các thôn, nhà trường theo dõi mực nước tại các sông, suối, ngầm tràn, kịp thời cảnh báo cho phụ huynh và học sinh khi đường đi không bảo đảm an toàn. Các trường theo dõi tình hình chuyên cần, giữ liên lạc với gia đình để tránh việc học sinh tự qua các vị trí nguy hiểm khi nước dâng cao.

Tại buổi khảo sát, các thành viên đoàn công tác và đại diện UBND xã Kiên Mộc đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến hiện trạng giao thông nông thôn, nhất là các khu vực cầu, ngầm tràn thường xuyên ngập úng, đồng thời thảo luận phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ đặc biệt là ở những khu vực sông chưa có cầu, ngầm...

Đoàn công tác giám sát công tác vận hành và hoàn thiện cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc

Trong chương trình làm việc buổi sáng, đoàn công tác đã giám sát thực tế công tác vận hành, quản lý và việc hoàn thiện cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc.

Đoàn công tác giám sát công tác vận hành và hoàn thiện cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục khảo sát và làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và công tác lập dự toán thu, chi của đơn vị.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Theo báo cáo tại buổi khảo sát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nhóm 2 (tự bảo đảm 100% chi thường xuyên). Giai đoạn 2022 - 2025, bệnh viện luôn đạt mức tự chủ tài chính được giao hằng năm (năm 2022 đạt 103%, năm 2023 đạt 106%, năm 2024 đạt 105%, năm 2025 đạt 101%).

Năm 2026, bệnh viện được giao tỷ lệ tự bảo đảm chi thường xuyên là 101%. Đến thời điểm báo cáo, bệnh viện đạt mức độ tự chủ được giao với số thu thực hiện hơn 301,3 tỷ đồng và số chi hơn 295 tỷ đồng tương đương tự bảo đảm 102% chi thường xuyên.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc của bệnh viện trong quá trình thực hiện mức độ tự chủ tài chính được giao, dự toán thu, chi và khả năng cân đối kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại chương trình làm việc

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Cuộc khảo sát thực tế tại xã Kiên Mộc và Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cơ sở quan trọng để Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổng hợp, đánh giá đúng thực trạng, khó khăn và các đề xuất, kiến nghị của cơ sở; từ đó phục vụ cho phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh trong quý IV năm 2026.