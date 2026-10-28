Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát tại TTYT khu vực Cao Lộc

Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại hai đơn vị cơ bản bám sát phương án được giao. Cụ thể, khảo sát tại TTYT khu vực Cao Lộc cho thấy, giai đoạn 2022 - 2025, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 66,72%; năm 2026 - 2030, mức độ tự chủ tài chính được giao là 62,9%.

Giám đốc TTYT khu vực Cao Lộc phát biểu tại buổi khảo sát

Cơ chế tự chủ tài chính đã tạo điều kiện để đơn vị chủ động hơn trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, xây dựng kế hoạch thu, chi, bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý tài chính, tài sản công.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại TTYT khu vực Cao Lộc

Tuy nhiên, trung tâm cũng gặp một số khó khăn do khả năng tự chủ tài chính còn chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm địa bàn, quy mô dân số phục vụ, nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân; chi phí tiền lương, các khoản đóng góp, phụ cấp, thuốc, vật tư y tế, hóa chất, điện, nước và chi phí vận hành có xu hướng chịu áp lực tăng; nhu cầu đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, thay thế trang thiết bị và bổ sung thiết bị phục vụ chuyên môn lớn, trong khi nguồn tích lũy từ hoạt động thường xuyên còn hạn chế...

Lãnh đạo Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, giai đoạn 2022 - 2026, bệnh viện là đơn vị tự chủ tài chính thuộc nhóm 3, mức độ tự chủ từ 70% đến dưới 100%, năm 2026, đơn vị ước tính thực hiện tự chủ tài chính 90,22%.

Việc tự chủ kinh phí giúp bệnh viện chủ động hơn trong mua sắm và sử dụng nguồn kinh phí, giảm gánh nặng cho ngân sách và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị gặp một số khó khăn do nhân lực được giao còn thiếu so với quy định, chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều; nguồn thu của đơn vị chủ yếu là nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; việc phát triển chuyên môn kỹ thuật còn hạn chế, thiếu nguồn lực về trang thiết bị y tế và nhân lực.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Tại các điểm đến khảo sát, thành viên đoàn công tác và đại diện các đơn vị đã trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Qua đó thống nhất số liệu, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan làm cơ sở phục vụ phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh.