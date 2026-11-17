Tại xã Long Điền, đoàn khảo sát thực tế công tác khám chữa bệnh, hạ tầng, trang thiết bị y tế; đồng thời nghe báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của trạm.

Theo báo cáo, Trạm Y tế xã Long Điền được giao 29 biên chế, hiện có 31 nhân lực, gồm 28 biên chế và 3 hợp đồng chuyên môn. Trạm có 2 điểm hoạt động thường xuyên, được trang bị các thiết bị cơ bản phục vụ khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, cơ sở vật chất đã xuống cấp, nhiều trang thiết bị y tế còn thiếu như: máy siêu âm màu, máy xét nghiệm huyết học, máy chụp X-quang, máy đo điện tim, máy xét nghiệm đường huyết và 10 bộ máy vi tính.

Đoàn khảo sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại Trạm Y tế xã Long Điền.

Tính đến cuối tháng 9/2026, Trạm Y tế xã Long Điền đã khám cho hơn 24.500 lượt người, trong đó có hơn 21.100 lượt khám bảo hiểm y tế và hơn 3.440 lượt khám dịch vụ. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì đúng kế hoạch; công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm được triển khai thường xuyên.

Theo Bác sĩ CKI Nguyễn Quốc Kỳ, Giám đốc Trạm Y tế xã Long Điền, hiện trạm vẫn còn thiếu nhân lực, gồm: 1 kế toán, 1 nhân sự công nghệ thông tin, 1 văn thư và 1 bác sĩ chuyên khoa cận lâm sàng.

Bác sĩ CKI Nguyễn Quốc Kỳ, Giám đốc Trạm Y tế xã Long Điền, phát biểu tại buổi khảo sát.

Qua nghe báo cáo, ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, đề nghị trạm làm rõ phương án xử lý đối với các hợp đồng lao động đang ký kết, nhất là kế hoạch đến cuối năm 2026, để Ban có cơ sở ghi nhận và kiến nghị cơ quan chuyên môn xem xét.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền, cho biết trang thiết bị y tế hiện có chưa đáp ứng yêu cầu khám sàng lọc, chăm sóc sức khoẻ người dân trong giai đoạn mới. Do đó, đề nghị ngành y tế quan tâm đầu tư phù hợp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm; đồng thời xem xét bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của y tế cơ sở.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền, phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu, đoàn khảo sát nghe báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị. Hiện trạm có 36 nhân lực, gồm 27 biên chế và 9 hợp đồng; tổ chức hoạt động tại 1 điểm trạm chính và 2 điểm trực thuộc. Tuy nhiên, trạm còn thiếu nhiều trang thiết bị y tế như máy đo điện tim, máy tạo ôxy, máy đo đường huyết...

Tính đến cuối tháng 9/2026, Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu đã khám sàng lọc cho hơn 5.760 lượt người và thực hiện khám bảo hiểm y tế cho hơn 7.470 lượt người.

Đoàn khảo sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu.

Bác sĩ CKI Sơn Xà Quân, Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu, kiến nghị bổ sung biên chế, đặc biệt là xem xét đối với những lao động đang được hợp đồng chuyên môn tại đơn vị, nhằm bảo đảm nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Đồng thời, trạm đề xuất được đầu tư thêm trang thiết bị, tăng cường tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bác sĩ CKI Sơn Xà Quân, Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Hậu, nêu kiến nghị tại buổi khảo sát.

Qua nghe báo cáo của hai trạm y tế, các thành viên đoàn khảo sát đóng góp nhiều ý kiến về tình hình tổ chức và hoạt động. Bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, đề nghị làm rõ số lượng cộng tác viên y tế cơ sở và các chính sách hỗ trợ đối với lực lượng này. Đối với công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, cần thống kê cụ thể tình hình dịch bệnh, có so sánh với cùng kỳ năm 2025 để đánh giá mức tăng, giảm.

Bà Cao Xuân Thu Ngọc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, phát biểu tại buổi khảo sát.

Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh vai trò quan trọng của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Vì vậy, các trạm cần quan tâm bố trí nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời thông tin, thời gian tới, các trạm y tế vùng biên giới sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và trang thiết bị.

Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi khảo sát.

Phát biểu kết luận, bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng đoàn khảo sát, cho rằng 22 nhiệm vụ được giao cho trạm y tế xã, phường theo Thông tư số 43/2025/TT-BYT đặt ra yêu cầu công việc lớn, trong khi thực trạng chung tại nhiều trạm y tế cơ sở là thiếu nhân lực và trang thiết bị.

Từ kết quả khảo sát hai tại Trạm Y tế xã Long Điền và Vĩnh Hậu, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND các địa phương quan tâm sắp xếp nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ người dân.

Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng đoàn khảo sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, kết luận buổi khảo sát.

Đối với hai trạm y tế, đoàn đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nhất là phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, công tác dân số và an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đoàn sẽ đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức, quản lý và hoạt động của các trạm, từ đó kiến nghị với cơ quan chuyên môn và HĐND tỉnh các giải pháp phù hợp, góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, liên tục và thuận lợi ngay tại tuyến cơ sở./.