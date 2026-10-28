Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết về tu bổ di tích lịch sử - văn hóa

Sáng 28-10, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án tu bổ di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh buổi làm việc.

Giai đoạn 2021 - 2025, HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư 20 dự án tu bổ, tôn tạo di tích với tổng mức đầu tư gần 74,2 tỷ đồng, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Đến nay, có 11 dự án hoàn thành, 4 dự án đang triển khai và 5 dự án chưa triển khai thi công. Các dự án đã hoàn thành tu bổ đều đạt yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật kiến trúc. Sau tu bổ, các di tích đã khắc phục dứt điểm nguy cơ ngã đổ, mối mọt, kịp thời mở cửa đón Nhân dân và du khách, khôi phục lễ hội truyền thống, gắn với giáo dục lịch sử và ứng dụng công nghệ số như số hóa 3D, mã QR thuyết minh. Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ một số dự án còn chậm so với kế hoạch; một số di tích vướng quy hoạch nên chưa thể triển khai và trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Nhật phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Nhật cho rằng, các nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án tu bổ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm thực hiện. Thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, bố trí vốn được triển khai đúng thẩm quyền. Công tác khảo sát, lập hồ sơ, giám sát thi công… được thực hiện theo quy định; nhiều công trình hoàn thành đã phát huy giá trị. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ một số dự án chưa bảo đảm kế hoạch, phải điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện do khâu hoàn thiện hồ sơ và thi công còn chậm. Một số di tích còn vướng mắc về quy hoạch và đất đai, chưa đủ điều kiện triển khai dự án. Việc tham mưu ban hành quy định phân cấp quản lý di tích chưa kịp thời, dẫn đến việc xác định trách nhiệm quản lý ở một số địa bàn còn lúng túng. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên môn và địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời.

Đoàn giám sát cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích; kịp thời hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật. Sở cần phối hợp với địa phương rà soát, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, ranh giới, hồ sơ đất đai của các di tích để tạo điều kiện triển khai dự án trùng tu, tôn tạo; tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ giúp các địa phương hoàn thiện hồ sơ triển khai dự án. Đồng thời, sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh, trong đó phân cấp rõ thẩm quyền quản lý đối với từng loại di tích, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

XUÂN THÀNH