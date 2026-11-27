Tại cuộc họp, Ban tiến hành thẩm tra 5 nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và hoạt động của HĐND thành phố. Cụ thể gồm: quy định chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố Đồng Nai; bãi bỏ Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 11-12-2024 của HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố) quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn Đồng Nai.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Các nội dung còn lại gồm: quy định chính sách ưu đãi đối với các trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn thành phố Đồng Nai; quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ, công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Nai; quy chế làm việc của HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huỳnh Ngọc Kim Mai phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Thảo luận tại cuộc họp, thống nhất với sự cần thiết ban hành các nghị quyết, Ban tập trung góp ý về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, căn cứ pháp lý, mức chi và mức hỗ trợ trong các dự thảo nghị quyết; đề nghị rà soát, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung một số đối tượng thụ hưởng chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo ý kiến góp ý của đại biểu làm cơ sở báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy.

Đối với chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đồng chí đề nghị làm rõ các khoản kinh phí, bảo đảm số liệu thống nhất, chính xác và sát với nhu cầu thực tế. Đồng thời rà soát các nghị quyết có liên quan, nghiên cứu bổ sung quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi của các đối tượng đang thụ hưởng chính sách.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc HĐND thành phố Nguyễn Thị Oanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huỳnh Ngọc Kim Mai đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, bảo đảm căn cứ pháp lý, tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.