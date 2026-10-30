Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đồng Nai thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huỳnh Ngọc Kim Mai phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Tại cuộc họp, Ban thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử; chính sách chăm lo, động viên đội ngũ cán bộ, công chức quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11); mức chi hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; mức thù lao hằng tháng cho cộng tác viên dân số.

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Đối với dự thảo nghị quyết về hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và thiết bị điện tử, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết ban hành chính sách, tạo cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất trên địa bàn. Một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ; căn cứ xác định chi phí được hỗ trợ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm định, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đối với dự thảo nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, các đại biểu đề nghị rà soát, phân định rõ các khoản hỗ trợ theo quy định của Trung ương và chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương, bảo đảm không chồng chéo, thanh toán trùng lặp cùng một nội dung chi. Bên cạnh đó, cần tính toán đầy đủ nhu cầu kinh phí và khả năng cân đối ngân sách để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đào Thị Triển phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Về chính sách thù lao cộng tác viên dân số, các đại biểu đề nghị rà soát căn cứ, mức thù lao áp dụng trên toàn thành phố, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành; đồng thời làm rõ chế độ đối với người kiêm nhiệm. Đối với chính sách chăm lo đội ngũ ngành giáo dục và đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), các ý kiến tập trung đề nghị làm rõ phạm vi cơ sở giáo dục, đối tượng và điều kiện thụ hưởng, nhất là các trường hợp đặc thù và người làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập, bảo đảm chính sách được áp dụng phù hợp, đúng đối tượng.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Viện phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huỳnh Ngọc Kim Mai đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp pháp, rõ đối tượng, phù hợp thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.