Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đồng Nai thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6

Ông Nguyễn Ngọc Lương và bà Đào Thị Triển, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về thu hút, hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực y tế trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Bao gồm: Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16-12-2019 của HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; bãi bỏ Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 của HĐND tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 16-12-2029 của HĐND tỉnh Bình Phước; bãi bỏ Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 10-12-2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Hạnh Dung

Các đại biểu tham gia góp ý tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Sở Y tế tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và làm rõ một số vấn đề liên quan để tham mưu UBND thành phố hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố.

Đại diện Ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Hạnh Dung

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết liên quan đến hoạt động của HĐND trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị trong tờ trình, Ban Pháp chế bổ sung các ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan, bổ sung thêm nguồn rà soát, lý do bãi bỏ các nghị quyết sao cho chặt chẽ, chính xác, đúng quy định pháp luật.