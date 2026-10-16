Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Bắc Ninh thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 2

Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố dự, chỉ đạo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu chỉ đạo.

Ban tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo thoả thuận hợp tác với thành phố Bắc Ninh.

Nội dung dự thảo tập trung quy định khung chính sách hỗ trợ lưu học sinh Lào sang học tập, bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn và tiếng Việt. Cụ thể: hỗ trợ kinh phí đào tạo, học phí, tài liệu học tập; chi phí sinh hoạt hàng tháng, tiền ở ký túc xá, trang cấp đồ dùng cá nhân ban đầu; kinh phí bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh; hỗ trợ vé máy bay/vé tàu xe lượt đi - về và kinh phí nhân các dịp lễ, Tết cổ truyền của hai dân tộc.

Về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở và Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí phục vụ bổ sung chất lượng bữa ăn hàng ngày.

Cụ thể: Hỗ trợ 30% mức lương cơ sở/học sinh/tháng đối với học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở; 20% mức lương cơ sở/học sinh/tháng đối với học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú.

Đặc biệt, hỗ trợ 100% mức lương cơ sở (tính theo ngày/30 ngày) cho học sinh khối 12 các trường phổ thông Dân tộc nội trú ở lại trường ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1/6 đến hết kỳ thi.

Ban cũng tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của HĐND thành phố quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 101/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố quy định một số chế độ, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội nêu ý kiến.

Các thành viên nhất trí với các dự thảo Nghị quyết, đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ tính pháp lý, cơ sở thực tiễn, tính khả thi của các chính sách; căn cứ xây dựng định mức hỗ trợ và cơ chế phân bổ nguồn vốn, thời gian hỗ trợ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hằng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Ban Văn hóa - Xã hội và các cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng chí cơ bản nhất trí với nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) của HĐND thành phố.

Đối với dự thảo Nghị quyết hỗ trợ kinh phí tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở và trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, đồng chí cho biết, việc bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng là học sinh tiểu học, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh, đổi tên nghị quyết cho phù hợp với thực tế.

Đề nghị UBND thành phố và cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện hồ sơ, đánh giá tác động toàn diện của chính sách để kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí nhấn mạnh, các chính sách an sinh xã hội về giáo dục và y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, các ngành chức năng cần đánh giá kỹ mức hỗ trợ theo tỷ lệ % mức lương cơ sở phù hợp giữa các độ tuổi; thống nhất thời gian hỗ trợ không quá 10 tháng/năm học.

Khẳng định, mục tiêu cốt lõi của nghị quyết là tạo điểm tựa vững chắc, động viên học sinh đi học chuyên cần; đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục nghiên cứu thêm các cơ chế ưu việt hơn nữa để hỗ trợ toàn diện cho học sinh vùng khó khăn.

Các đại biểu dự hội nghị thẩm tra.

Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 101/2025/NQ-HĐND quy định chế độ, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị cơ quan chuyên môn rà soát, phân nhóm đối tượng thụ hưởng và định mức chi bảo đảm tính kế thừa, công bằng, đúng tiêu chuẩn theo phân cấp quản lý cán bộ. Đặc biệt phải chú trọng kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn thuốc điều trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Đồng chí yêu cầu Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn khẩn trương tiếp thu toàn diện các ý kiến đóng góp, rà soát tính chuẩn xác về cơ sở pháp lý và số liệu, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đúng quy định để trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị.