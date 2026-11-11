Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 11-11, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp thẩm tra một số nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Trên cơ sở nội dung do UBND tỉnh trình và ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thống nhất với cơ sở pháp lý và sự cần thiết trình HĐND tỉnh xem xét ban hành các nghị quyết về: Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm; mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ và đổi mới công nghệ từ ngân sách địa phương tại tỉnh Khánh Hòa; quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc hỗ trợ toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử; mua công nghệ; đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa.

Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh tên các nghị quyết nêu trên để bảo đảm tính khái quát; đồng thời tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung trước khi trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới.

Đối với nội dung UBND tỉnh trình liên quan đến quy định nội dung, mức chi hỗ trợ, học bổng, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện để trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ mang tính đặc thù của tỉnh.