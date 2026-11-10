Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra 3 nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 10-11, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp thẩm tra 3 nội dung UBND tỉnh dự kiến trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình liên quan đến các nghị quyết: Phát triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030; kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2031.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, khảo sát thực tế và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh cơ bản thống nhất về sự cần thiết, căn cứ pháp lý để trình HĐND tỉnh xem xét ban hành các nghị quyết nêu trên tại kỳ họp sắp tới. Đồng thời, đề nghị cơ quan trình tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung và hồ sơ bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đối với kế hoạch phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai phân bổ và giải ngân nguồn vốn năm 2026. Đối với nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2031, cơ quan trình cần làm rõ thêm quá trình xây dựng nghị quyết.