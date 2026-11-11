Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM tham gia tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM, UBND Đặc khu Côn Đảo, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Thư viện Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Nhà hát Kịch TP.HCM...

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Tâm Hải thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự phiên họp liên ngành tại Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tham dự có Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đặc trách Thông tin - Truyền thông, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Phát biểu mở đầu, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, hướng đến chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), UBND TP.HCM sẽ tổ chức Hội sách Côn Đảo năm 2026 từ ngày 19 đến 22-11-2026 tại Đặc khu Côn Đảo.

Ông cho biết đây là năm thứ hai tổ chức sự kiện này sau khi Côn Đảo trở thành đặc khu thuộc TP.HCM, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi họp nhằm rà soát, lắng nghe và thống nhất để việc tổ chức chu đáo, tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM sẽ tham gia công tác tổ chức, trực tiếp xây dựng kế hoạch và chủ trì Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

Thượng tọa đã trình bày dự thảo chương trình, nhân sự, công tác hậu cần, đồng thời kiến nghị tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại Côn Đảo nhằm đảm bảo buổi lễ tưởng niệm được diễn ra trang nghiêm, thành kính.

Đúc kết buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh Lễ thắp nến tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, diễn ra nơi di tích lịch sử đặc biệt Cầu Tàu 914 là nội dung thiêng liêng, một trong ba hoạt động trọng tâm, cùng với trưng bày các tư liệu quý “Lá thư chiến sĩ” và chương trình sân khấu thực cảnh lần đầu tiên tổ chức tại không gian rất đặc biệt: Di tích nhà tù Phú Hải.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đúc kết buổi họp, nhấn mạnh Lễ thắp nến tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào hy sinh tại Cầu Tàu 914 thuộc đặc khu Côn Đảo là một trong ba hoạt động trọng điểm của chương trình Huyền thoại Côn Đảo 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ với tinh thần "Làm hết sức mình vì Côn Đảo"; đồng thời tri ân Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, trực tiếp là Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN Thành phố, mong rằng các đơn vị phối hợp chặt chẽ để sự kiện này thành công trọn vẹn, trở thành điểm nhấn văn hóa nổi bật của TP.HCM.

Được biết, trong chương trình này tổ chức lần đầu tiên vào tháng 10-2025, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tham gia và trực tiếp trách nhiệm tổ chức Lễ thắp nến tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Cầu Tàu 914, với sự tham dự của lãnh đạo Giáo hội, TP.HCM và các cựu tù Côn Đảo, đồng bào và du khách.

Buổi họp liên ngành, trực tuyến với đặc khu Côn Đảo

Theo kế hoạch, Hội sách Côn Đảo 2026 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, giáo dục và tâm linh phong phú: Không gian tri thức và trải nghiệm: Trưng bày tư liệu, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử và con người Côn Đảo; không gian văn hóa đọc tương tác cho thiếu nhi; chương trình “Tiết đọc sách”; trao tặng tủ sách cho các trường học trên địa bàn và tặng học bổng cho các học sinh học giỏi, gia đình chính sách. Giao lưu lịch sử và nghệ thuật: Tọa đàm cùng các cựu tù chính trị Côn Đảo; chương trình sân khấu thực cảnh chuyển thể tác phẩm “Những lá thư thời chiến Việt Nam” tại Di tích Nhà tù Phú Hải; ra mắt Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”. Hoạt động tri ân và tâm linh: Viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo và Lễ tưởng niệm tại Cầu Tàu lịch sử 914, nối kết chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.