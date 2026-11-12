Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM họp triển khai tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Tham dự buổi họp có Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự đặc trách Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; cùng chư tôn đức thành viên Ban Văn hóa và Nghi lễ Thành phố.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu

Phát biểu mở đầu, Thượng tọa Thích Trí Chơn đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, đồng thời thông tin về kết quả cuộc họp liên ngành tại Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vào ngày 11-11. Theo đó, Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM sẽ trực tiếp xây dựng kế hoạch và chủ trì Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

“Lễ thắp nến tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước - gắn liền với tinh thần kết nối Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - được Ban Tổ chức xác định là một trong ba hoạt động trọng tâm của Hội sách Côn Đảo năm 2026. Phiên họp hôm nay nhằm rà soát, phân công chi tiết để sự kiện tâm linh ý nghĩa này diễn ra trang nghiêm, thành tựu tốt đẹp.”, Thượng tọa Thích Trí Chơn nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ

Được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phân công hỗ trợ Ban Văn hóa và Nghi lễ kết nối với các đơn vị hữu quan, Thượng tọa Thích Tâm Hải - người từng trực tiếp tham gia Lễ thắp nến tưởng niệm tại Côn Đảo vào năm 2025 - đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Thượng tọa lưu ý chư tôn đức về đặc thù thời tiết hải đảo, điều kiện tác nghiệp cũng như phương thức phối hợp tổ chức nhằm đảm bảo sự nhịp nhàng, hiệu quả.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xoay quanh các khâu trọng yếu: thiết kế nội dung, nghi thức hành lễ, chuẩn bị lễ phẩm, bố trí nhân sự, cũng như phương án di chuyển, lưu trú và hậu cần. Dự kiến vào ngày 14-11, đoàn công tác của Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM sẽ trực tiếp đến Côn Đảo khảo sát thực địa, hoàn thiện mọi khâu chuẩn bị với tinh thần chu toàn, trang nghiêm nhất.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến về công tác tổ chức Lễ tưởng niệm

Hướng đến chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), UBND TP.HCM tổ chức Hội sách Côn Đảo năm 2026 từ ngày 19 đến 22-11-2026 tại Đặc khu Côn Đảo. Trong khuôn khổ sự kiện, Lễ thắp nến tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước sẽ chính thức diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 19-11-2026 tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Cầu Tàu 914, với sự tham dự của lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo TP.HCM, các cựu tù chính trị Côn Đảo cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ thực hiện nghi thức dâng hương, viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Dịp này, Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM dự kiến trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) nhằm tiếp sức cho các em học sinh thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Bên cạnh các hoạt động tâm linh tri ân, Hội sách Côn Đảo 2026 còn mang đến chuỗi sự kiện văn hóa, giáo dục đặc sắc như: trưng bày tư liệu, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử và con người Côn Đảo; không gian văn hóa đọc tương tác cho thiếu nhi và chương trình “Tiết đọc sách”; trao tặng tủ sách cho các trường học; tọa đàm cùng các cựu tù chính trị Côn Đảo; chương trình sân khấu thực cảnh chuyển thể từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam tại Di tích Nhà tù Phú Hải; cùng lễ ra mắt Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”.