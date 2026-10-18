Ban Văn hóa Trung ương với 45 năm hình thành, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; chư vị Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học VN tại Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương; Tăng Ni, Phật tử các tự viện.

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể.

Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương nêu quá trình hình thành và phát triển trong suốt 45 năm qua của Ban Văn hóa Trung ương.

Theo đó, ngày 7-11-1981, tại chùa Quán Sứ (Thủ đô Hà Nội), GHPGVN ra đời, ngay từ buổi đầu, Ban Văn hóa Trung ương là 1 trong 6 ban chuyên môn nền tảng, có mặt trong cơ cấu tổ chức của Giáo hội.

Chặng đường 45 năm của Ban Văn hóa Trung ương được khái quát qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1981-2007 là thời kỳ hình thành và định hướng chức năng, gắn với cư sĩ Võ Đình Cường qua năm nhiệm kỳ làm Trưởng ban. Dấu ấn của giai đoạn này là sự ra đời của Tạp chí Văn hóa Phật giáo.

Giai đoạn 2007-2017, dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Trung Hậu, Ban mở rộng hoạt động, hoàn thiện tổ chức và khởi động các đề án văn hóa nền tảng. Giai đoạn 2017-2026, dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ban Văn hóa Trung ương tập trung chuẩn hóa và hiện đại hóa hoạt động, xây dựng hệ thống các phân ban chuyên môn với đội ngũ thành viên ngày càng đông và chuyên sâu.

Ban Văn hóa Trung ương nhận hoa chúc mừng

Trong quá trình hoạt động, Ban Văn hóa Trung ương từng bước khẳng định vai trò tham mưu cho Hội đồng Trị sự trong lĩnh vực văn hóa Phật giáo. 4 đề án cốt lõi về pháp phục, ngôn ngữ, kiến trúc và di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam đã được nghiên cứu, triển khai trên tinh thần thống nhất trong đa dạng, tôn trọng truyền thống riêng của các hệ phái.

Ban Văn hóa Trung ương đã tham gia các hoạt động văn hóa tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc do Việt Nam, GHPGVN đăng cai tổ chức vào các năm 2008, 2014, 2019 và 2025. Đặc biệt, tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 diễn ra ở chùa Tam Chúc, Ban đảm trách 9 đề án văn hóa và góp phần xác lập 7 kỷ lục, giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ, ghi nhận những thành quả của Ban Văn hóa Trung ương trong 45 năm qua; giao nhiệm vụ, định hướng cho hoạt động của Ban Văn hóa trong những năm tới.

Dịp này, Ban Văn hóa Trung ương trao Bằng Tuyên dương công đức đến 96 tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững GHPGVN.

Các đại biểu tham dự

Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thành lập (1981-2026), Ban Văn hóa Trung ương cũng tổ chức triển lãm thư pháp Quốc ngữ và Hội thảo khoa học quốc gia: Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển, tại chùa Tam Chúc.