Ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM họp buổi đầu tiên triển khai hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Trí Chơn triển khai các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Phiên họp có sự tham dự của Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa - Nghi lễ; cùng chư tôn đức Phó Trưởng ban, Tăng Ni và cư sĩ thành viên.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Chơn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm của các thành viên trong việc chung tay xây dựng Ban ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của văn hóa và nghi lễ Phật giáo trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội.

Ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM họp buổi đầu tiên

Tại phiên họp, Đại đức Thích Đồng Quảng, Chánh Thư ký Ban Văn hóa – Nghi lễ TP.HCM trình một số nội dung, chương trình Phật sự trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, Ban Văn hóa Trung ương giao Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đảm nhận công tác tổ chức chương trình đại nhạc hội với chủ đề “Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm”, dự kiến sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 1-11-2026 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và kỷ niệm 45 năm thành GHPGVN.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn phát biểu tại buổi họp

Ban cũng triển khai kế hoạch tổ chức lễ thắp nến tri ân ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vào lúc 18 giờ ngày 6-11-2026 nhằm tri ân đối với các bậc tiền nhân, chư vị Tổ sư, các thế hệ tôn đức đã dày công xây dựng và phát triển Giáo hội.

Phát biểu đúc kết, Thượng tọa Thích Trí Chơn ghi nhận tinh thần hoan hỷ, đồng thuận của toàn thể thành viên; định hướng các hoạt động sắp tới cần được thực hiện trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và phát huy sở trường của từng thành viên, bảo đảm các Phật sự được thực hiện trang nghiêm, chu đáo và đạt hiệu quả thiết thực.