Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM họp chuẩn bị cho Đại nhạc hội 'Quê hương một dải – Đạo sáng ngàn năm'

Thượng tọa Thích Quảng Chơn phát biểu khai mạc

Phiên họp có sự tham dự của Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa – Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Trưởng ban Thường trực; cùng chư tôn đức Phó Trưởng ban, thành viên Ban Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Chơn nhấn mạnh tính cấp thiết của công tác rà soát trong giai đoạn cận kề ngày diễn ra đại nhạc hội; đồng thời đề nghị các bộ phận chủ động phối hợp, kiểm tra kỹ lưỡng từng hạng mục, bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức.

Ban Thư ký trình các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện

Tại phiên họp, Ban Thư ký báo cáo tổng thể công tác tổ chức, tập trung vào các hạng mục kỹ thuật và hậu cần như âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hình ảnh trực quan (visual), video clip, thư mời và các điều kiện phục vụ chương trình. Việc phối hợp giữa các bộ phận cũng được rà soát nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong vận hành sân khấu, trình chiếu và chuyển tiếp giữa các tiết mục.

Cư sĩ Diệu Đan trình bày tiến độ hoàn thiện kịch bản, nội dung các tiết mục và định hướng nghệ thuật của Đại nhạc hội “Quê hương một dải – Đạo sáng ngàn năm”, qua đó làm rõ sự kết nối giữa các phần của chương trình, đồng thời xác định những nội dung cần tiếp tục điều chỉnh trước buổi tổng duyệt.

Khảo sát tại Nhà hát Hòa Bình

Đối với nghi thức thắp nến cầu nguyện hòa bình ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Thượng tọa Thích Tâm Hoa báo cáo phương án tổ chức và các công tác chuẩn bị liên quan. Đây là điểm nhấn tâm linh, gửi gắm thông điệp từ bi, hòa hợp, yêu thương và khát vọng hòa bình, góp phần tạo chiều sâu ý nghĩa cho chương trình nghệ thuật.

Trong phần thảo luận, chư tôn đức tập trung đóng góp ý kiến về việc hoàn thiện kịch bản, phối hợp kỹ thuật sân khấu, đón tiếp đại biểu, kiểm soát vé mời, bố trí chỗ ngồi và phục vụ khán giả. Các nội dung được trao đổi trên tinh thần trách nhiệm, hướng đến sự thống nhất giữa nghệ thuật biểu diễn, nghi thức Phật giáo và công tác điều phối, hạn chế những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức.

Thượng tọa Thích Trí Chơn đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Trí Chơn ghi nhận sự nỗ lực của các bộ phận, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát từng phần việc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Thượng tọa nhấn mạnh yêu cầu tổ chức chương trình trang nghiêm, chuyên nghiệp, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ từ nội dung, kỹ thuật biểu diễn đến lễ tân và phục vụ khán giả.

Trước đó, chư tôn đức Thường trực Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã trực tiếp khảo sát tại Nhà hát Hòa Bình, kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các phương án trình chiếu trên sân khấu; đồng thời rà soát công tác đón tiếp đại biểu, kiểm soát vé mời, bố trí chỗ ngồi cùng các điều kiện phục vụ người tham dự. Việc này thể hiện sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của Ban trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện.

Ban Tổ chức chuẩn bị thư mời

Đại nhạc hội dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 3-11-2026 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Chương trình là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa, tâm linh của Phật giáo Việt Nam, lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết và phụng sự, góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và truyền thống Phật giáo nước nhà.