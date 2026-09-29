Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang cùng các Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy: Lê Thị Thái, Thành ủy viên; Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Văn Dũng.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các phòng chuyên môn, Văn phòng ban và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chúc mừng đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, từ ngày 30-9-2026. Ảnh: Phương Hằng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng trao quyết định điều động cán bộ, chuyên viên Phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Ảnh: Phương Hằng

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy, kể từ ngày 30-9-2026; chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Đồng thời, tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã thông qua các quyết định về điều động cán bộ, công chức.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng trao quyết định điều động cán bộ, chuyên viên Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc, Tôn giáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Ảnh: Phương Hằng

Theo đó, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Hồng Dương, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội; 2 Phó Trưởng phòng Đoàn thể và các hội là Nguyễn Trường Luật và Hoàng Thị Tố Loan cùng 4 chuyên viên của Phòng Đoàn thể và các hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố kể từ ngày 30-9-2026.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy quyết định điều động đồng chí Lê Thanh Tiến, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc, Tôn giáo; 2 Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Dân tộc, Tôn giáo là: Lê Thị Thanh Hòa và Võ Thị Mỹ Châu cùng 4 chuyên viên của phòng đến công tác tại Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố kể từ ngày 30-9-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng đã khái quát những kết quả nổi bật mà Đồng Nai đạt được kể từ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngay sau khi trở thành thành phố, Đồng Nai đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Những thành quả Đồng Nai đạt được thời gian qua có đóng góp của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trong công tác tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền, quy tụ quần chúng, tạo sự đồng thuận cao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn thể cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Ảnh: Phương Hằng

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt của Đảng; đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thực hiện thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ hôm nay tiếp tục phát huy năng lực công tác, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công việc để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao ở môi trường công tác mới.