Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai hệ sinh thái số

Đại diện tổ kỹ thuật báo cáo tình hình xây dựng ba hệ thống giám sát. Ảnh: PV

Tại đây, tổ kỹ thuật báo cáo tiến độ xây dựng 3 hệ thống giám sát tại Trung tâm điều hành, gồm: hệ thống giám sát các nhiệm vụ trọng tâm, hệ thống bản đồ số và hệ thống giám sát phát triển ứng dụng Tuyên giáo.

Các hệ thống được thiết kế theo hướng dùng chung dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến địa phương; cung cấp thông tin về tiến độ công việc, diễn biến thông tin trên không gian mạng và kết quả phát triển, khai thác ứng dụng Tuyên giáo.

Dữ liệu được chuẩn hóa theo thời gian, đơn vị và địa bàn, phục vụ theo dõi, cảnh báo và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, hệ thống giám sát các nhiệm vụ trọng tâm theo dõi tổng số nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành, nhiệm vụ chậm tiến độ; đồng thời phân loại theo đơn vị và kỳ báo cáo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi làm việc. Ảnh: PV

Hệ thống bản đồ số cung cấp các chỉ số, biểu đồ diễn biến và phân bổ theo lĩnh vực; tích hợp chức năng xác định điểm nóng, bản đồ nhiệt toàn quốc, bộ lọc dữ liệu và khả năng theo dõi đến cấp xã, phường. Dữ liệu được phân loại theo nguồn, chủ đề, sắc thái, thời gian và địa bàn, hỗ trợ truy xuất bài viết gốc và theo dõi diễn biến thông tin.

Hệ thống giám sát phát triển ứng dụng Tuyên giáo theo dõi các chỉ số về người dùng, lượt tải, lượt xem, nội dung, học tập số, điều tra dư luận và phản ánh, kiến nghị; đồng thời cung cấp chức năng thống kê, lọc và so sánh dữ liệu theo từng chu kỳ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: PV

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái số phải hướng đến hiệu quả thực chất, ưu tiên số hóa hồ sơ, bảo đảm an ninh mạng và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Đồng chí đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ nhiệm vụ chính trị; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, lấy hành động và hiệu quả làm thước đo.

Đồng thời, cần giảm cách làm nặng về báo cáo, kế hoạch hình thức, chuyển sang mô hình quản trị theo mục tiêu và sản phẩm đầu ra, góp phần hiện đại hóa phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới.