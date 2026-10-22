Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10-2026

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương tới 2.070 điểm cầu trên cả nước với hơn 80.000 đại biểu tham dự.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Về chủ trương rà soát hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029”. Trong đó nhấn mạnh, xây dựng một bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 dùng chung, thống nhất toàn quốc, bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm học 2028-2029.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Về quan điểm chỉ đạo, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Quan trọng nhất là “giảm tải thực chất”, không cắt giảm cơ học (như giảm số tiết, môn học…) mà giảm tải từ chuẩn đầu ra, tránh việc đưa các yêu cầu phân tích, đánh giá quá sức xuống các cấp học dưới, gây áp lực không cần thiết cho học sinh; đồng thời loại bỏ các nội dung lý thuyết quá nặng, khó vận dụng trong đời sống; tập trung dạy các nguyên lý cốt lõi, tăng cường thực hành, trải nghiệm, bài tập dự án.

Thông tin chuyên đề về “Thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025 và phương hướng giai đoạn 2026-2030”, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Số trường hợp mắc sốt rét giảm mạnh qua các năm. Đến năm 2025, chỉ còn 246 trường hợp, giảm hơn 99% so với năm 1991 (thời điểm cả nước có hơn 1 triệu trường hợp mắc); đã có 26 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố được công nhận loại trừ sốt rét. Mục tiêu của Việt Nam là loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét vào năm 2030, đồng thời duy trì thành quả và chủ động phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Trình bày chuyên đề: “Những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; giải pháp trọng tâm trong thời gian tới”, đồng chí Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nêu 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác chuyển đổi số trong giai đoạn tới. Cụ thể là: Hoàn thiện thể chế, chuyển mạnh sang tổ chức thực thi; chuyển hóa Khung kiến trúc số thành công cụ quản trị đầu tư và vận hành; phát huy dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm; cải cách thực chất phương thức hoạt động của Nhà nước; đo lường khách quan, liên tục và kiểm chứng được; đưa chuyển đổi số tới cơ sở và hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an toàn, bảo vệ dữ liệu và xây dựng niềm tin số.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương tới 2.070 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh các nội dung cần tập trung tuyên truyền đối với đội ngũ báo cáo viên toàn quốc trong tháng 11-2026: Kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và yêu cầu trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV; Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong 9 tháng đầu năm 2026; kỷ niệm các ngày lễ lớn theo hướng dẫn, đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia” trên trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (tại địa chỉ: https://baocaovien.vn/) và ứng dụng “Hệ thống thông tin tuyên giáo” (App “Tuyên giáo”).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trang bị kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần chủ động học tập, nâng cao kỹ năng và tham gia chuyển đổi số trong toàn xã hội.