Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp, làm việc với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đồng chí Phan Xuân Thủy (bên phải) và đồng chí Sả Khon Phôm Mạ Lạt tại buổi làm việc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại buổi tiếp, đồng chí Sả Khon Phôm Mạ Lạt bày tỏ vui mừng, cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thông tin về tình hình của Lào từ đầu năm đến nay, đồng chí cho biết, hệ thống chính trị Lào đang tiếp tục triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào thực tiễn.

Đối với hoạt động của Ban Tuyên huấn Trung ương Lào, đồng chí Sả Khon Phôm Mạ Lạt khẳng định, Ban tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thông tin đại chúng, đáp ứng yêu cầu chính trị trong giai đoạn mới. Ban tiếp tục chủ động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, một số khó khăn về kinh tế được giải quyết, lạm phát được kiềm chế.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi tiếp, làm việc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Về hợp tác giữa hai Ban, đồng chí Sả Khon Phôm Mạ Lạt đánh giá cao kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2026; khẳng định hai bên đã tích cực triển khai các thỏa thuận, đưa hợp tác đi vào thực chất. Hai Ban đã phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, xây dựng tài liệu tuyên truyền, giới thiệu thành tựu của hai Đảng, hai Nhà nước; thường xuyên trao đổi, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và thông tin về các hoạt động hợp tác.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và ảnh hưởng của thiên tai, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, giúp đỡ quý báu, kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi làm việc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khẳng định Ban Tuyên huấn Trung ương Lào sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần gìn giữ, vun đắp truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng chí Sả Khon Phôm Mạ Lạt cho rằng, thời gian tới, hai Ban cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động thăm hỏi, trao đổi và hợp tác giữa lãnh đạo, các đoàn chuyên viên; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các hoạt động kỷ niệm những sự kiện quan trọng trong năm 2027. Trong đó, có 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Hai bên đồng thời tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện hợp tác giai đoạn 2022-2026, xây dựng kế hoạch hợp tác mới với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp nhiệm vụ của hai Ban trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cảm ơn đồng chí Sả Khon Phôm Mạ Lạt đã trao đổi với đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phan Xuân Thủy khẳng định, 2026 và 2027 là hai năm có ý nghĩa quan trọng với hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng chí Phan Xuân Thủy thông tin, từ ngày 1/8/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương; chức năng tham mưu công tác dân vận được chuyển giao về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Trong bối cảnh mới, Ban Tuyên giáo Trung ương chú trọng đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng khoa học, thực chất, bám sát yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các nền tảng truyền thông mới, tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực tuyên giáo, giữa Trung ương với địa phương và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Phan Xuân Thủy nhất trí với đồng chí Sả Khon Phôm Mạ Lạt về định hướng thời gian tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nhấn mạnh nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, đồng chí Phan Xuân Thủy cho biết, hai Ban duy trì trao đổi đoàn, hội đàm và chia sẻ kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực công tác tuyên giáo. Nội dung trao đổi từng bước đi vào chiều sâu, bám sát vấn đề thực tiễn; hợp tác giữa các địa phương tiếp tục được mở rộng, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới.

Các hoạt động tập trung vào trao đổi đoàn, tập huấn nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, chia sẻ kỹ năng đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng; nghiệp vụ báo chí, phát thanh-truyền hình, thông tin đối ngoại vùng biên giới và xây dựng tài liệu tuyên truyền song ngữ Việt-Lào. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, củng cố nền tảng chính trị và sự gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Nhất trí với đồng chí Sả Khon Phôm Mạ Lạt về định hướng thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy khẳng định, hai Ban tiếp tục nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, chú trọng những vấn đề mới như truyền thông số, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, ứng dụng công nghệ và các phương thức tuyên truyền mới. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ Việt Nam-Lào; kết hợp hài hòa giữa báo chí với nền tảng số và mạng xã hội, chú trọng sản phẩm trực quan, tương tác, đa phương tiện, đa ngôn ngữ; tăng cường chia sẻ tư liệu, dữ liệu phù hợp và quan tâm đo lường hiệu quả tiếp cận, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Năm 2027, hai bên phối hợp chặt chẽ, có trọng tâm, làm nổi bật giá trị lịch sử và ý nghĩa của quan hệ Việt Nam-Lào, tăng cường giáo dục truyền thống, bồi đắp tình cảm của thế hệ trẻ hai nước.

Hai Đoàn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá Thỏa thuận giai đoạn 2022-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng Báo cáo đánh giá và Dự thảo Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban giai đoạn 2027-2031. Nội dung tập trung vào tăng cường thông tin, tuyên truyền đối ngoại; trao đổi kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng và chuyển đổi số; phối hợp xây dựng sản phẩm tuyên truyền chung, tăng cường trao đổi đoàn và nâng cao hiệu quả các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên huấn Lào.

Khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác về báo chí-xuất bản, thông tin đối ngoại và tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông mới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị hai Ban phối hợp xây dựng sản phẩm truyền thông chung đa phương tiện, đa ngôn ngữ; duy trì, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn Lào. Nghiên cứu cơ chế trao đổi, chia sẻ tư liệu, dữ liệu số phù hợp và duy trì cơ chế đầu mối thường xuyên để theo dõi, đôn đốc, xử lý kịp thời các nội dung hợp tác, đáp ứng yêu cầu hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu.