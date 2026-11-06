Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 07 tại Đồng Nai

Quang cảnh buổi khảo sát tại Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành (phường Phước Tân). Ảnh: N.Hòa

Được thành lập từ năm 2005, đến nay, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành đã phát triển với quy mô vốn điều lệ hơn 8.379 tỷ đồng với gần 1 ngàn lao động. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, xem đây là nền tảng góp phần tạo sự gắn kết, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đáng chú ý, Chi bộ công ty được thành lập năm 2008, hiện có 21 đảng viên. Chi bộ từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, định hướng các hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Nguyễn Thị Loan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.Hòa

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình an sinh thiết thực như: hỗ trợ giáo dục, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia phòng, chống dịch bệnh và chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với sự phát triển của địa phương, xã hội.

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: N.Hòa

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, cách làm của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành trong việc phát huy vai trò của tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 07 tại khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời khảo sát, lựa chọn điển hình tôn vinh tại Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu năm 2026 với chủ đề “Bứt phá Việt Nam”.