Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW tại Công an TPHCM: Quyết liệt vì mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030

Giảm cầu, ngăn tái nghiện, xây dựng môi trường không ma túy

Sáng 03/11, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc, khảo sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu tại CATP. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở CATP, do đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc CATP chủ trì. Đại diện đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các thành viên đoàn công tác.

Chương trình khảo sát tập trung đánh giá những chuyển biến về an ninh, trật tự tại từng địa bàn trước và sau khi triển khai các giải pháp; kết quả xử lý các vấn đề phức tạp, khả năng duy trì ổn định và những khó khăn cần tháo gỡ. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt, đoàn công tác lắng nghe ý kiến của chính quyền cơ sở và người dân, ghi nhận những thay đổi thực tế trong đời sống, lao động, học tập và chất lượng phục vụ của lực lượng Công an. Qua đó, đánh giá hiệu quả các mô hình, cách làm hay, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động thường xuyên, thiết thực của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 phải bắt đầu từ từng xã, phường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ, 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ hơn 640kg ma túy tổng hợp, 518kg cần sa và gần 15kg heroin. Qua đó, nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia đã bị phát hiện, triệt phá. Đáng chú ý, CATP đã chủ động nhận diện, đấu tranh với các loại ma túy mới và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm. Trong đó, nổi bật là việc triệt phá đường dây đưa chất Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam để pha chế, đưa vào thuốc lá điện tử. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã khởi tố nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn tinh dầu, đầu pod/chill và các vật chứng liên quan.

Qua quá trình xem xét, đánh giá, CATP được thống nhất lựa chọn là tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập thể CATP được đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn là một trong 8 điển hình toàn quốc tham gia chương trình cầu truyền hình trực tiếp.

Bên cạnh đó, từ công tác kiểm tra, phát hiện ban đầu, CATP đã kiên trì mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy với quy mô lớn. Đối với các chuyên án ma túy liên tỉnh, xuyên biên giới, lực lượng chức năng tập trung truy xét, làm rõ vai trò của từng đối tượng, từng mắt xích trong đường dây, không chỉ xử lý các đối tượng trực tiếp mua bán mà còn đấu tranh, triệt xóa các nhánh cung cấp và phân phối.

Một trong những điểm đáng chú ý trong phương thức đấu tranh của CATP là chủ động truy xét từ người sử dụng ma túy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp để lần theo nguồn cung, mở rộng phạm vi điều tra. Song song với công tác đấu tranh, CATP đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ giảm nguồn cầu, phòng ngừa tái nghiện và xây dựng môi trường sống không ma túy; công tác quản lý người cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Đáng chú ý, CATP từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý địa bàn, giám sát và điều hành công tác phòng, chống ma túy. Các mô hình không gian giáo dục cộng đồng, trường học, doanh nghiệp và khu nhà trọ không ma túy được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm và phòng ngừa tệ nạn ma túy.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiêu biểu tại CATP

Đổi mới phương thức đấu tranh với tội phạm ma túy

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP cho biết, qua Chiến dịch 45 ngày đêm tổng rà soát, quản lý thực chất người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đã đạt được nhiều kết quả. Điểm mới của chiến dịch là không chỉ quản lý hành chính mà còn khai thác thông tin từ người sử dụng ma túy để truy xét nguồn cung, phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán ngay tại địa bàn.

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp đấu tranh phòng, chống ma túy theo hướng đồng bộ, thực chất, tập trung giải quyết cả nguồn cầu, nguồn cung và các điều kiện phát sinh tội phạm. Trong đó, CATP chú trọng quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, lấy thông tin từ quá trình rà soát, quản lý để truy xét ngược, xác định và triệt xóa các đầu mối cung cấp ma túy.

Đáng chú ý, CATP đã hợp nhất dữ liệu từ 6 cơ sở cai nghiện giai đoạn 2020 - 2025, xác định khoảng 46.000 người có thông tin nhân thân, địa chỉ để phục vụ quản lý tại cơ sở. Một hướng tiếp cận mới là đấu tranh, xử lý hình sự các hành vi sản xuất, mua bán công cụ, phương tiện phục vụ sử dụng ma túy; đồng thời tập trung kiểm soát khí N2O (bóng cười), đấu tranh từ nguồn nhập khẩu, phân phối đến các điểm kinh doanh, sử dụng trái phép. Qua đó, từng bước ngăn chặn các điều kiện phục vụ tệ nạn và hạn chế nguy cơ ma túy xâm nhập cộng đồng.

Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy Etomidate đội lốt pod chill

Hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, CATP xác định xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, phát huy vai trò Công an cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy. Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, địa bàn phức tạp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Thành phố không ma túy CATP đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn và phòng, chống ma túy. Hệ thống giám sát, chỉ đạo điều hành xây dựng TPHCM không ma túy với 11 nhóm chức năng đã được triển khai tại 20 xã, phường và 15 đơn vị nghiệp vụ. CATP cũng quản lý 6 cơ sở cai nghiện công lập với khoảng 6.000 người, kết hợp giáo dục trị liệu, đào tạo nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý tin báo qua các đầu số 113, 114 góp phần nâng cao hiệu quả điều phối, rút ngắn thời gian phản ứng. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới thông qua fanpage "Phòng, chống ma túy Công an TPHCM", thu hút gần 600 triệu lượt xem trong một năm, cùng 11 không gian giáo dục cộng đồng đã hoạt động và dự kiến mở rộng thêm 35 điểm. Những giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò của cơ sở và cộng đồng trong xây dựng TPHCM không ma túy.