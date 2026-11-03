Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW tại Công an TPHCM

Chủ động nhận diện thủ đoạn mới, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy

Buổi làm việc do Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP chủ trì đón, làm việc với đoàn. Đoàn khảo sát do đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn; cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 và các thành viên đoàn công tác.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiêu biểu tại Công an TPHCM

Trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an cấp xã thuộc CATP đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ hơn 640kg ma túy tổng hợp, 518kg cần sa và gần 15kg heroin. Nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia bị phát hiện, triệt phá.

Công an TPHCM được thống nhất lựa chọn là tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời được đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn là một trong 8 điển hình toàn quốc tham gia chương trình cầu truyền hình trực tiếp.

Đáng chú ý, CATP đã triệt phá đường dây đưa chất Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam để pha chế, đưa vào thuốc lá điện tử; đồng thời bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy với quy mô lớn.

Trong đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng chú trọng truy xét từ người sử dụng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp để lần theo nguồn cung, làm rõ từng mắt xích trong đường dây.

Đồng chí Hà Dũng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Song song đó, CATP chú trọng giảm nguồn cầu, phòng ngừa tái nghiện thông qua quản lý người cai nghiện, giáo dục trị liệu, đào tạo nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Công tác tuyên truyền được đổi mới, hướng đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và người lao động; các mô hình trường học, doanh nghiệp, khu nhà trọ không ma túy từng bước được triển khai.

Đổi mới phương thức đấu tranh, hướng đến thành phố không ma túy

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP cho biết, qua Chiến dịch 45 ngày đêm tổng rà soát, quản lý thực chất người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Công an đã phát hiện 7.672 trường hợp dương tính; khởi tố 4.669 bị can; đưa hơn 8.400 đối tượng vào các diện quản lý và kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe gần 18.000 lượt đối tượng. Đồng thời, làm sạch hơn 5.000 dữ liệu, hồ sơ quản lý tại cơ sở.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát biểu tại buổi làm việc

Điểm mới của chiến dịch là khai thác thông tin từ người sử dụng ma túy để truy xét nguồn cung, phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán ngay tại địa bàn. CATP cũng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu trên không gian mạng và sử dụng Bản đồ nhiệt để nhận diện địa bàn phức tạp, theo dõi biến động đối tượng, phân công cán bộ phụ trách.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp đấu tranh theo hướng đồng bộ, giải quyết cả nguồn cầu, nguồn cung và các điều kiện phát sinh tội phạm. Trong đó, CATP đã hợp nhất dữ liệu từ 6 cơ sở cai nghiện giai đoạn 2020 - 2025, xác định khoảng 46.000 người có thông tin nhân thân, địa chỉ để phục vụ công tác quản lý tại cơ sở, làm cơ sở truy xét, xác định các đầu mối cung cấp ma túy.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 phải bắt đầu từ từng xã, phường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Một hướng tiếp cận khác là đấu tranh, xử lý hành vi sản xuất, mua bán công cụ, phương tiện phục vụ sử dụng ma túy; kiểm soát khí N₂O (bóng cười) từ nguồn nhập khẩu, phân phối đến các điểm kinh doanh, sử dụng trái phép. Cùng với đó, việc ứng dụng Bản đồ nhiệt giúp chuyển từ phương thức báo cáo thủ công sang quản trị bằng dữ liệu, nâng cao hiệu quả nhận diện, phòng ngừa và xử lý nguy cơ tại địa bàn.

Công an TPHCM được thống nhất lựa chọn là tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 phải bắt đầu từ từng xã, phường, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. CATP tiếp tục phát huy vai trò Công an cơ sở, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao; đồng thời vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục con em, phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng thế trận phòng, chống ma túy từ gia đình và khu dân cư.

Công an TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi số trong phòng, chống ma túy Hệ thống giám sát, chỉ đạo điều hành xây dựng TPHCM không ma túy với 11 nhóm chức năng được triển khai thí điểm tại 20 xã, phường và 15 đơn vị nghiệp vụ, cấp 1.062 tài khoản sử dụng, hỗ trợ theo dõi tiến độ và kiểm đếm kết quả thực hiện nhiệm vụ. CATP hiện quản lý 6 cơ sở cai nghiện công lập với khoảng 6.000 người. Fanpage “Phòng chống ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh” thu hút gần 600 triệu lượt xem trong một năm. Bên cạnh đó, 11 điểm không gian giáo dục cộng đồng đã đi vào hoạt động, dự kiến mở rộng thêm 35 điểm. Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp qua hai đầu số 113, 114 cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả điều phối lực lượng.