Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát thực hiện Chỉ thị số 07 tại Thành ủy Đồng Nai

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhất Phương

Đồng thời, tại buổi làm việc, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy Đồng Nai rà soát các điển hình được đề xuất tôn vinh tại chương trình nêu trên.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai.

Dự buổi làm việc có các thành viên của đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nhất Phương

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Nai Dương Minh Dũng đã báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị và việc tôn vinh, nhân rộng điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả tại đơn vị.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 07, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện, xác định 8 nhóm giải pháp và nhiệm vụ.

Điểm mới trong kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy là yêu cầu việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn chặt với giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng triển khai hình thức, chung chung. Theo đó, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy; tổ chức Đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Văn phòng Thành ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, lựa chọn ít nhất 1 nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề khó, điểm nghẽn hoặc vấn đề nổi cộm, bức xúc (nếu có) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; đồng thời xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu hoặc 1 cách làm mới trong học tập và thực hành theo Bác. Qua đó, từng bước gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương và tinh thần chủ động, quyết liệt trong phục vụ nhân dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế của thành phố Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; quý III tăng 10,21%, lũy kế 9 tháng tăng 10,01% (xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố cả nước); thu ngân sách nhà nước đạt gần 80 ngàn tỷ đồng (bằng khoảng 79% dự toán). Thành phố đã vận động, phân bổ kinh phí xây mới và sửa chữa 312 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng trị giá hơn 14,83 tỷ đồng...

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bù Đăng Vũ Lương giới thiệu mô hình “Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tận nhà cho người dân”. Ảnh: Phương Hằng

Đồng chí Nguyễn Gia Thái, Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina báo cáo thành tích của bản thân trong học tập, thực hành theo Bác. Ảnh: Phương Hằng

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, chủ đề “Bứt phá Việt Nam”, Ban Thường vụ Thành ủy đã giới thiệu Ban Tuyên giáo Trung ương một số điển hình tiêu biểu như: Đảng ủy xã Bù Đăng với mô hình “Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tận nhà cho người dân”; đồng chí Nguyễn Gia Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina, Phó Bí thư Chi bộ 1, Bí thư Đoàn thanh niên Chi đoàn Công ty, nhân viên quản lý môi trường Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina, công nhân lao động tiêu biểu, tích cực trong công tác chuyên môn, công tác Đảng và hoạt động đoàn thể; Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội của địa phương.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai bày tỏ vinh dự khi Đồng Nai được lựa chọn là một trong 3 điểm cầu của chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu năm 2026, chủ đề “Bứt phá Việt Nam”. Đây là cơ hội để Đồng Nai giới thiệu hình ảnh một thành phố giàu truyền thống cách mạng, năng động, đổi mới, đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị của thành phố phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ sản phẩm; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung ương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của chương trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận việc học tập, thực hành theo Bác ở Đồng Nai đã bắt đầu được đo bằng kết quả phát triển, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhất Phương

Để Chỉ thị số 07 tiếp tục đi vào chiều sâu, đồng chí đề nghị Thành ủy Đồng Nai sớm hoàn thành kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa và kế hoạch thực hiện Chỉ thị ở các cấp ủy trực thuộc. Công khai cam kết và tiêu chí nêu gương của người đứng đầu. Đưa học tập, thực hành theo Bác vào chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, gắn với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo...

Về phối hợp tổ chức điểm cầu Đồng Nai, yêu cầu xuyên suốt là chuyển tải đúng nội dung. Việc tổ chức điểm cầu phải an toàn tuyệt đối về con người, kỹ thuật, đường truyền; trang trọng, tiết kiệm...