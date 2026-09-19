Ban Tuyên giáo Trung ương có thêm 2 Phó Trưởng Ban

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Chiến làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1980; quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Hán Nôm, Thạc sĩ Hán Nôm, Cử nhân khoa học.

Ông có nhiều năm công tác tại tỉnh Hưng Yên. Ông cũng từng làm Vụ trưởng, Thư ký Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ trưởng, Thư ký Thường trực Ban Bí thư; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị; Vụ trưởng Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp nhận ông Nguyễn Văn Chiến về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Sau khi tỉnh Hưng Yên và Thái Bình sáp nhập, ông Nguyễn Văn Chiến được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên (sau đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên).

Ông Bùi Hoài Sơn. Ảnh: Media QH

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Bùi Hoài Sơn sinh năm 1975; quê quán xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa; Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật; Đại học chuyên ngành Xã hội học.

Ông Sơn là Đại biểu Quốc hội khóa 15, 16.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Từ tháng 7/2021, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Đến tháng 2/2025, ông là Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo; trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đồng thời, là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương hiện nay có Phó Ban gồm các ông: Trần Thanh Lâm (Phó Trưởng Ban thường trực), Ngô Đông Hải, Phan Xuân Thủy, Nguyễn Văn Chiến và Bùi Hoài Sơn.